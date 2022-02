Fra bunn- til toppsjiktet: Tesla Model Y får vesentlig høyere nyttelast

Da Tesla Model Y rullet ut på norske veier i slutten av august i fjor, hadde den kun 390 kilo nyttelast (315 kilo dersom man følger Statens vegvesens regnemåte som går ut fra en obligatorisk fører på 75 kilo). Det var blant det laveste i klassen, og for eksempel rundt 200 kilo lavere enn Volkswagen ID.4 Pro og Skoda Enyaq iV80.

Om få dager ruller nye kinesisk-produserte Model Y-er ut på norske veier, og den har fått rundt 250 kilo ekstra nyttelast. Total nyttelast er nå på mellom 635 og 640 kilo (mellom 560 og 565 kilo med Vegvesenets regnemåte). Det viser kjøretøyopplysningene på Vegvesens nettsider.

Bilenes egenvekt er på mellom 1979 og 1984 kilo, altså omtrent det samme som den eksisterende modellen, mens tillatt totalvekt er økt til 2619 kilo.

Dermed blir Model Y en av bilene med mest nyttelast i oversikten vi laget i august i fjor, hvor vi tok med de ti mest registrerte elbilene det året:

Som oversikten viser er det kun Audi E-tron 55 som har høyere nyttelast enn nye Model Y. Konkurrenter som Ford Mustang Mach-e, Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq har noen titalls kilo lavere nyttelast.

Model Y går altså fra verst til best i klassen kompakte el-SUV-er når det gjelder nyttelast.

Hva skjedde?

Det naturlige spørsmålet er hvorfor nyttelasten har steget så kraftig med de nye Model Y-ene.

Tesla Norge ønsker som vanlig ikke å kommentere saken eller fortelle hva som gjør at nyttelasten har økt så mye. De henviser kun til hva som står i vognkortet på bilene.

De tekniske registreringsdataene er identiske mellom den den eksisterende og den nye utgaven, både når det gjelder fysisk størrelse, motoreffekt og lastindeks på dekkene. Egenvekten på bilene varierer kun med et par kilo.

På noen forum spekulerer enkelte i om økningen kommer av nye bremser. Andre avslår dette og viser til at Model Y i USA for en tid tilbake fikk oppgradert nyttelast uten å bytte bremser.

Etter hva TU forstår skal ikke de nye bremsene være relatert til økningen i nyttelast.

Lav nyttelast gir lengre rekkevidde

På andre forum hevder noen at den lave nyttelasten opprinnelig dreiet seg om et ønske om lengst mulig rekkevidde. Sigve Jarl Aasebø, seniorrådgiver i Statens Vegvesen, bekrefter til TU på generelt grunnlag at total nyttelast påvirker WLTP-rekkevidden:

Model Ys nyttelast hentes fra den europeiske typegodkjenningen av bilen, som baseres på WLTP-testen. Rundt juletider i fjor ble det kjent at Tesla leverte en ny versjon av Model Y til typegodkjenning i Europa.

Forutsetningene for testen er nokså komplisert (les reguleringsforskriften her), men resultatene påvirkes blant annet av maksimalt tillatt nyttelast. Høyere total nyttelast fører til høyere vekt på bilen under test. Høyere vekt vil da gi kortere rekkevidde i en slik test, gitt at alt annet er likt.

Det betyr at Tesla kan ha gått ned på nyttelasten for å få lengst mulig WLTP-rekkevidde i testene. Kanskje de gjorde det for å kunne passere rekkevidde-grensa på 500 kilometer (den eksisterende versjonen av Model Y har 507 kilometers WLTP-rekkevidde)?

Godt over 500 kilometer

Nye Model Y fra Kina leveres etter hva TU forstår med en annen batteripakke med mer kapasitet. Det har gjort at WLTP-rekkevidden økes fra 507 til 533 kilometer - til tross for at denne bilen er utstyrt med det mer energikrevende AMD Ryzen-drevne infotainmentsystemet. Dermed har den også passert grensa på 500 kilometer med god margin.

Ettersom maks nyttelast kun er en av mange indirekte variabler for WLTP-rekkevidden, kan man sannsynligvis øke nyttelasten nokså mye uten at det får store utslag på rekkevidden. Det kan forklare den store økningen i nyttelast på kommende Model Y.

Mulighet for oppgradert nyttelast?

Flere spør seg om allerede utleverte Model Y-er kan få oppgradert nyttelast. Dersom vi skal følge argumentasjonen om at lav nyttelast opprinnelig ble valgt for å få lengre WLTP-rekkevidde, vil Tesla trolig ikke endre dette.

En ny typegodkjenning av disse bilene vil da kunne medføre lavere WLTP-rekkevidde. Tesla har annonsert WLTP-rekkevidden på sine nettsider og kan risikere juridiske problemer dersom den samme bilen plutselig får en lavere WLTP-rekkevidde.

Tesla Norge ønsker som nevnt ikke å kommentere saken eller svare på spørsmålene våre, så vi kan ikke se bort ifra at det er andre fysiske endringer på bilene som medfører høyere nyttelast.

Tesla Norge kan heller ikke bekrefte at alle Model Y som kommer nå vil få den oppgraderte nyttelasten. Ved oppslag hos Vegvesenet finner vi én Model Y registrert 17. februar med nyttelast på 390 kilo. Bilene registrert etter det har rundt 640 kilos total nyttelast.