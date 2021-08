Noen elbiler er for tunge om det sitter voksne menn i alle setene

Stor plass er ingen garanti for at du kan laste bilen full. Det er nyttelasten som avgjør hvor mange mennesker som i praksis kan reise på tur.

Det finnes mange eksempler på biler med god plass, men lite nyttelast. Nyttelasten er bilens tillatte totalvekt, egenvekten fratrukket.

Nyttelast oppgis i vognkortet som hvor mye du kan laste bilen med føreren inkludert. Dette tallet antar imidlertid at føreren er 75 kg. Veier du mer, må du regne inn dette i tillegg.

Det enkleste tallet å forholde seg til er derfor total nyttelast uten fører i bilen, og i denne artikkelen omtaler vi nyttelasten slik.

Hvor mye nyttelast kan du ha med deg?

Mange får seg kanskje en overraskelse når de undersøker hvor mye nyttelast den nye elbilen deres kan lastes med. Om bilen for eksempel fylles med fem voksne som skal på en hyttetur, og de skal ha med seg bagasje i tillegg, vil bilene i enkelte tilfeller allerede være overlastet.

For de ti mest registrerte elbilene på norske veier så langt i 2021 ser tallene slik ut:

Den mest populære bilen i Norge så langt i år, uansett drivlinje, er Tesla Model 3. Av alle modellvariantene vi har sett på blant de ti mest registrerte elbilene i Norge til og med 17. august, er dette bilen med desidert lavest nyttelast.

Kun 388 kg kan den lastes med (449 kg for 2020 og eldre modeller), som betyr fattige 77,6 kg per person dersom det er 5 personer i bilen. I praksis betyr dette at den i svært mange tilfeller allerede vil være overlastet om fem voksne menn setter seg inn i den.

Ifølge Folkehelseinstituttet er den egenrapporterte vekten til den gjennomsnittlige mannen i Norge 86,6 kg, og den gjennomsnittlige egenrapporterte vekten til kvinner 71,6 kg. En Model 3 med to gjennomsnittlige kvinner og tre menn vil allerede være overlastet med 15 kg, helt uten bagasje.

Om det er to kvinner og to menn med snittvekt, er det imidlertid mulig å laste 72 kg bagasje i denne bilen. Fire røslige karer på 100 kg hver blir for tungt.

Av de ti bilene i oversikten er det Nissan Leaf e+, Hyundai Kona 64 kWh, og Polestar 2 LR AWD som har en nyttelast som gjør at man kan ha mindre enn 100 kg pr. passasjer i en fullastet bil. Kun Model 3 havner under 100 kg pr. passasjer også med fire personer om bord.

Tesla Model 3 har lav nyttelast. Polestar 2 er bedre, men du må være oppmerksom også her. Foto: Marius Valle

Audi E-Tron kan lastes tungt

Det er Audi E-Tron 55 som kommer best ut i oversikten, med 130 kg pr. passasjer med fem personer om bord. Med utgangspunkt i gjennomsnittlig vekt vil tre menn og to kvinner kunne laste bilen med 247 kg bagasje før tillatt totalvekt overstiges.

Spørsmålet er hvor stort problem dette er i praksis. For en familie med en voksen mann og kvinne, og to små barn på 20 og 40 kg kan de fleste biler gi mer enn nok nyttelast. Det er antakeligvis ikke så mange familier som tar med seg over 170 kg bagasje på tur i en Model 3, Leaf, Kona eller Polestar 2.

Men det er lurt å være oppmerksom på problemstillingen når man velger bil. Er du usikker på om bilen blir for tungt lastet, kan det være smart å se etter i vognkortet hva bilen maksimalt kan veie, og kjøre innom en av de mange veiestasjonene som finnes langs hovedveiene, eller en trafikkstasjon.

Det er også greit å vite at det kan være forskjell på nyttelast på samme bilmodell. Noen biler har tilleggsutstyr som øker vekten.

Konsekvenser av å kjøre med overlast

Hvor stort problemet med overlast i praksis er, er ikke godt å si. Håvard Stjern, seniorrådgiver i Statens vegvesen sier til TU at de ikke har inntrykk av at overlast på personbiler er en stor problemstilling.

– Selv om den vanlige personbilføreren faktisk ikke tenker så mye på akkurat overlast, så avdekker våre kontroller ikke så mange slike tilfeller. De fleste vil ved normal bruk av en personbil ikke kjøre med overlast, men problemstillingen kan selvfølgelig dukke opp når storfamilien med mange passasjerer og mye bagasje skal på biltur eller ferie, sier Stjern.

Ved kontroll vil reaksjonene for å kjøre med overlast komme an på hvor mye bilen er overlastet. For kjøretøy under 3500 kg vanker det kjøreforbud fra første kg over tillatt totalvekt, men ikke nødvendigvis gebyr eller forelegg. Du får kjøre videre når du har lesset av bilen nok til å havne under grensen.

Om overlasten er spesielt stor, kan det imidlertid medføre at føreren blir anmeldt til politiet.

Dette avgjør nyttelasten

Det er bilprodusenten som avgjør hvor stor vekt en bil kan lastes med. Dette vil være en avveiing mellom pris og egenskaper når kjøretøyet designes.

Faktorer som fjæring, bremser og dekk, i tillegg til kjøreegenskaper både under normal kjøring og i nødssituasjoner, er avgjørende. Det er for eksempel ikke nødvendigvis hensiktsmessig å dimensjonere en bil for særlig høy nyttelast dersom den skal ha sportslige kjøreegenskaper.

Om for eksempel nyttelasten skal være et tonn, er det ikke gitt at det også gir praktisk mening at bilens fjæringssystem også skal kunne sørge for samme kjøreegenskaper som en liten sportsbil.

Det vil også være utfordrende å utstyre små biler med bremsesystemer dimensjonert for høy vekt, uten samtidig å øke prisen. Kraftigere bremser betyr større bremser, som igjen betyr større felgdimensjon.

Å dimensjonere opp hjul, bremser, fjæringssystem og andre elementer i en bil vil dessuten føre til økt vekt, som er negativt med tanke på energieffektivitet. Det vil særlig være negativt på en elbil.

Audi E-tron er en tungvekter som kan lastes tungt. Foto: Marius Valle

Relativt lav nyttelast sammenlignet med antall seter er for øvrig ikke noe man må være oppmerksom på med elbil spesielt.

For eksempel har en nyere Volvo XC90 med sju seter en nyttelast på 728 kg. Det gir en vekt på 104 kg pr. passasjer fullastet. En ny Toyota Aygo har nyttelast på 385 kg, som med fire passasjerer gir en nyttelast på 96 kg pr. passasjer.

Så er spørsmålet hvor realistisk det vil være at man fyller XC90 opp med sju røslige mennesker, eller reiser fire voksne på bilferie en Aygo, og om det behøver å være styrende for bilvalget.