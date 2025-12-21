Regjeringen satser på batterier og flyr forbi den virkelige løsningen

I statsbudsjettet for 2026 viderefører regjeringen satsingen på null- og lavutslippsluftfart, med en samlet bevilgning på 50 millioner kroner til Luftfartstilsynet og Avinor. Samme beløp ble gitt dette formålet i 2025 og brukt til et testprogram med batterielektrisk fly mellom Stavanger og Bergen.
Elektrifisering av luftfart er spennende, men vi må ikke bli blendet av veitrafikkens batterisuksess. Et Boeing 737-800, som brukes på mange norske innenriksruter, har nyttelast på opptil 20 tonn og kan ta godt over 150 passasjerer. Når en slik farkost skal flyttes i 800 kilometer i timen, samtidig som den holdes i luften, går det med enormt mye mer energi enn for å forflytte en bil eller lastebil. Dagens batteriteknologi kommer til kort.
Det elektriske flyet Alia, som flyr nevnte testrute mellom Stavanger og Bergen, viser med tydelighet denne utfordringen: Det har en nyttelast på omtrent 500 kilo og kan ta fem passasjerer.
Bærekraftig drivstoff
Kommersielle passasjerfly har en levetid på 30 til 40 år. Det betyr at et fly som kjøpes i dag, kan være i drift frem til 2065.
Fremtidens elfly vil bli bedre enn dagens, og batteriteknologien vil utvikle seg, men hvis vi ønsker å kutte mest mulig utslipp fra luftfarten, er det bærekraftig, flytende drivstoff som er nøkkelen i overskuelig fremtid. De kan fremstilles av biologisk materiale, da heter det biodrivstoff eller syntetisk drivstoff, såkalt elektrofuel eller e-fuel. Sistnevnte produseres med elektrisk energi fra fornybare kilder. Begge typene drivstoff kan fremstilles her i Norge.
Ved de planlagte fabrikkene til Infinium i Mo i Rana og Norsk e-Fuel i Mosjøen skal moden teknologi brukes for å omdanne elektrisitet til fornybart drivstoff som kan brukes i dagens flyflåte uten behov for ny infrastruktur eller store investeringer. Både flyselskapene og de som fyller flyene med drivstoff er klare til å ta det i bruk.
Faktiske kutt
Norge ligger an til å bomme på 2030-målet for nasjonale CO2-kutt med nesten 15 millioner tonn. Det gjør det ekstra viktig å sikre at vi lykkes med gryteklare prosjekter som umiddelbart kan gi store utslippskutt.
Når regjeringen ønsker å gi Luftfartstilsynet og Avinor 50 millioner kroner av skattebetalernes penger til å redusere utslippene fra luftfarten, forventer vi derfor at midlene ikke bare går til å teste ut batteridrevne fly, men også bidrar til realisering av prosjekter som gir faktiske utslippskutt i tråd med nasjonale forpliktelser.
