For første gang fløy et elektrisk fly et ruteflystrekk i Norge

Det helelektriske flyet Alia fløy fra Stavanger mot Bergen på formiddagen torsdag, altså en klassisk norsk flyrute.

Og med dét startet Norge å være en internasjonal testarena for null- og lavutslippsluftfart, melder Avinor i en pressemelding.

– Med testarena skal vi finne ut hvordan utslippsfri luftfart kan bli en del av hverdagen og hva som kreves for at både teknologi og infrastruktur skal fungere sømløst i praksis, over hele landet, skriver de.

TU hat tidligere fortalt om installeringen av Norges første elflylader på Sola.

Solabladet kaller det en historisk dag på Stavanger lufthavn.

– Det er veldig spennende å være en del av en ny revolusjon, sa konsernsjef Abraham Foss i Avinor, ifølge bladet.

– Nå har vi tatt det første viktige steget for å få dette til å bli et kommersielt tilbud, sa lufthavnsdirektør Anette Sigmundstad til NRK.

Fremover skal Alia gjøre kontinuerlige flygninger mellom Stavanger og Bergen.

Men elektriske fly er ikke rede for passasjerer i Norge fullt ennå. Det er estimert at de kan være det i 2030, ifølge kringkasteren.