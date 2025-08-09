Abonner
For første gang fløy et elektrisk fly et ruteflystrekk i Norge

– Dette er framtida, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NRK.

Elflyet Beta Alia skal fly mellom Stavanger og Bergen fremover. Men et er fortsatt noen år til det kan bli passasjertrafikk med elfly.
Elflyet Beta Alia skal fly mellom Stavanger og Bergen fremover. Men et er fortsatt noen år til det kan bli passasjertrafikk med elfly. Foto: Beta Technologies / NTB
NTB
9. aug. 2025 - 09:13

Det helelektriske flyet Alia fløy fra Stavanger mot Bergen på formiddagen torsdag, altså en klassisk norsk flyrute.

Og med dét startet Norge å være en internasjonal testarena for null- og lavutslippsluftfart, melder Avinor i en pressemelding.

– Med testarena skal vi finne ut hvordan utslippsfri luftfart kan bli en del av hverdagen og hva som kreves for at både teknologi og infrastruktur skal fungere sømløst i praksis, over hele landet, skriver de.

TU hat tidligere fortalt om installeringen av  Norges første elflylader på Sola.

Solabladet kaller det en historisk dag på Stavanger lufthavn.

– Det er veldig spennende å være en del av en ny revolusjon, sa konsernsjef Abraham Foss i Avinor, ifølge bladet.

– Nå har vi tatt det første viktige steget for å få dette til å bli et kommersielt tilbud, sa lufthavnsdirektør Anette Sigmundstad til NRK.

Fremover skal Alia gjøre kontinuerlige flygninger mellom Stavanger og Bergen.

Men elektriske fly er ikke rede for passasjerer i Norge fullt ennå. Det er estimert at de kan være det i 2030, ifølge kringkasteren.

Norske Elfly Group sier de i løpet av kort tid vil annonsere spennende nyheter for sitt elektriske amfibiefly Noemi – en flybåt som også kan lande på rullebane.
Kommentar

Vi flyr elektrisk om få år

 

