Tesla øker rekkevidden på Model Y, men gjør den kortere på Model 3

Tesla forlenger rekkevidden på Model Y fra 507 til 533 kilometer etter WLTP-standarden. Model Y Performance får en økning fra 480 til 514 kilometer.

Samtidig kutter bilprodusenten rekkevidden på Model 3 Long Range fra 614 til 602 kilometer. Rekkevidden på Model 3 Performance kuttes fra 567 til 547 kilometer. Versjonen med bakhjulstrekk står på 491 kilometers rekkevidde, som den fikk i november i fjor.

Tesla Norge ønsker ikke å kommentere saken og gir ingen svar på hva som er årsaken til endringene.

Endringene vil etter hva TU forstår gjelde alle Model Y-ene som leveres fra februar/mars og Model 3 som leveres fra mai. Prisen har etter det TU kan se ikke endret seg.

Mer energikrevende infotainment?

Vi kan spekulere i om endringene på Model Y skyldes et batteri med større energitetthet. Det har tidligere vært ryktet at Tesla endrer batterileverandør i Shanghai til én som leverer litt mer kapasitet.

Tesla skal etterhvert gå over til å bruke 4680-battericellene på Model Y, men de kommer ikke til Model Y Long Range levert til Norge i februar/mars.

Videre har det vært kjent at Tesla går over fra Intel Atom-brikker til AMD Ryzen for å drive infotainmentsystemet i 3 og Y. Det skal gi en ytelsesøkning (blant annet beskrevet av Tomshardware), men etter hva TU forstår bruker AMD-brikken også noe mer energi. Det kan spise mer rekkevidde.

En større batteripakke på Model Y kan i så fall gjøre opp for at AMD-infotainmentsystemet krever mer energi.

Endringene skjer nøyaktig 14 dager etter at forrige leveringsbølge av Model Y til Norge ga seg. Angrefristen på nettkjøp er som kjent 14 dager i Norge, så Tesla kan potensielt ha unngått en rekke tilbakeleveringer ved å annonsere endringene rett etter angrefristens utløp.

Venter på tysk godkjenning

Tesla venter fortsatt på godkjenning fra lokale myndigheter for å starte ordinær produksjon av Model Y i Tyskland. Det vil i første omgang være Model Y Performance som kommer til Norge fra den tyske fabrikken.

I dag leveres Model Y Long Range og Model 3 med bakhjulstrekk til Norge fra Kina. Model 3 Long Range leveres fra USA.

Selskapet har nå prøveproduksjon på fabrikken i Tyskland. Electrek viderebringer tyske myndigheters godkjenning av 2000 biler til prøveproduksjon de neste ukene. Tesla har allerede fått godkjenning til å produsere 250 prøvemodeller, men skal ifølge myndighetenes godkjennelsesbrev ikke være fornøyd med kvaliteten på denne produksjonen.