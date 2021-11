Tesla øker rekkevidden på sin billigste bil

Tesla har økt rekkevidden på sin billigste bilmodell og samtidig endret navnet.

Bilen som før ble kalt Model 3 Standard Range+ og hadde 448 kilometer rekkevidde, heter nå Tesla Model 3 Rear Wheel Drive (eller Bakhjulsdrift på norsk) og har 491 kilometer rekkevidde.

Den har også gått opp i pris og koster nå minimum 384.232 kroner, opp fra 364.232 kroner tidligere i år, men denne endringen skjedde for en ukes tid siden.

Rekkevidden øker med 9,5 prosent, mens prisen går opp 5,5 prosent.

De andre Tesla Model 3-variantene er ellers likt spesifisert og priset som tidligere.

Tregere

Billigste Model 3 har også blitt tregere. Mens den før gjorde 0 til 100 kilometer i timen på 5,6 sekunder, må man belage seg på å bruke et halvt sekund mer, da den nå bruker 6,1 sekunder.

Dette handler blant annet om at Tesla har kuttet ut produksjon av en egen motorvariant til denne bilen, og nå bruker samme motor som Long Range-varianten bak. Det gir lavere energiforbruk, og noe tregere akselerasjon.

I tillegg har batteripakken høyere energiinnhold, men vi vet ikke hvor mye mer energi den har, og om økningen skyldes flere celler eller en mer effektiv plassutnyttelse, eller om batteripakken har blitt tyngre.

– Vi er glade for å kunne lansere en oppdatert Model 3 Rear Wheel Drive. Alle Model 3 RWD-biler som bygges fremover, får en forbedret WLTP-rekkevidde på 491 kilometer. Akselerasjonen er litt redusert, og bilen gjør nå 0-100 km/t på 6,1 sekunder.

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge sier at alle Model 3 med bakhjulstrekk som bygges nå, får rekkevidde på 491 kilometer og redusert akselerasjon.

– Vi mener at disse endringene gir bilen en riktig balanse mellom rekkevidde, ytelse og moro. Endringen kommer som et resultat av Teslas ustanselige jakt etter muligheter for å forbedre effektiviteten, sier Roland.

Øker avstanden til billigste konkurrent

Den nærmeste konkurrenten er fortsatt Polestar 2 Standard Range Single Motor, som vi testet sammen med Model 3 Standard Range+ i sommer. Svensken har nå en betydelig lavere startpris, 349.000 kroner.

Men med tanke på at førerassistenten Autopilot er standard på Model 3, og den tilsvarende førerassistenten Pilot hos Polestar koster 30.000 kroner ekstra, er bilene i realiteten forholdsvis like på pris.

Billigste Tesla Model 3 har fått mer rekkevidde enn sin nærmeste konkurrent, Polestar 2 Standard Range. Foto: Marius Valle

Tesla tar et sjumilssteg med rekkeviddeøkningen. Billigste Polestar 2 har oppgitt rekkevidde på 415 til 444 kilometer. Faktisk går billigste Model 3 nå lengre enn den dyreste varianten av Polestar 2, som har oppgitt 455 til 482 kilometer rekkevidde.

Tesla leverer sine biler kvartalsvis og er utsolgt for billigste Model 3 dette kvartalet. Dermed kan den først leveres første kvartal neste år. Den vil antakelig fortsatt importeres fra Kina, selv om Tesla mest sannsynlig har åpnet sin tyske fabrikk på dette tidspunktet.

Tesla Model 3 er Norges mest registrerte bil i år, med ganske god margin. Så langt er det levert 9396 biler, som er 1573 flere enn andreplassen, Toyota RAV4 med 7749 eksemplarer. Det er også 2152 flere eksemplarer enn nest mest solgte elbil, VW ID.4 med 7244 eksemplarer.