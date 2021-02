Fossilt og utdatert opprør mot NAF

Det var NRK som meldte om høy temperatur rundt spørsmålet om hvorvidt Norges Automobilforbund i fremtiden også skal innlemme syklister blant medlemmene.

For NAF sin del dreier det seg om at syklene inntar (spesielt) byene. De blir elektriske og større, og koster gjerne det samme som en bruktbil. Syklene blir mer avanserte og fordrer i noen grad hjelp på linje med motorsykler og firhjulinger når de streiker. Det er ikke rart om mange syklister vil ønske seg inn i et velutviklet nettverk av hjelp og medlemstjenester, slik NAF har.

Bilen har tatt mye plass i byene. I ettertid vil en del av oss trolig undres over alle steder det var lov å kjøre. Og parkere. At det ny ryddes opp for å gjøre byene mer tilgjengelige for myke trafikanter er en utvikling i tiden vi må ta inn over oss.

Krenkede bilister

Men det er det tydeligvis mange bileiere som ikke ønsker. Debatten om NAFs omfavnelse av sykkel ligner litt på debatten vi har hatt om fossil- og elbil.

Spesielt har mange dieselbilister følt seg krenket over at politikerne for ti års tid siden signaliserte at nettopp dieselbilen var det beste kjøpet for miljøet. Derfor fikk også dieselbilene fordelaktige avgifter. Anklagene hagler gjerne i diskusjonsforum landet over når dette temaet kommer opp. Utsagn à la «først ber de oss om å kjøpe dieselbil, så dolker de oss i ryggen» og «politikerne er inkonsekvente» er gjengangere når temaet kommer opp.

Billandet Norge

Det er forståelig at mange kjenner på at deres dieselbil gikk fra å være helt til å bli versting. Men å skylde på politikerne blir likevel feil. Det som skjedde, var rett og slett at elbilutviklingen gikk mye raskere enn selv mange optimister – både politikere og andre – forutså. Få politikere ville ha gått ut på planken for dieselbilen i den grad de gjorde dersom de forutså elbilens utvikling.

Når det er sagt var norske politikere tidlig offensive på elbilens vegne. Få politikere i verden har strukket seg så langt for elektriske biler som det norske politikere har gjort. Avgiftsletten på elbiler er spektakulær, selv i internasjonal sammenheng. Også for eksklusive elbiler. Det er en gavepakke til bilinteresserte at selv kostbare elbiler med fancy ekstrautstyr er fritatt for mva.

Som om ikke det er nok, bygges det attpåtil veier i et høyt tempo landet over. Bilinteresserte nordmenn bor i et godt land.

Rivende utvikling for elsykler

Nedsiden for bilistene er at de ikke får bruke bilen i like stor grad i byene som før. Veier blir stengt og parkeringsplasser forsvinner. Nye løsninger tar over. Elsykler for eksempel. Fremtiden skaper nye løsninger. Når det gjelder elsykler skjer det mye, og et økende antall nordmenn erstatter bil med sykkel på korte turer. Så hett er elsykkelmarkedet at det også foregår norsk innovasjon og skapes norske produkter.

Gitt utviklingen bør NAF, fornuftig nok, følge med. De har allerede fått konkurranse fra Elbilforeningen, som nærmest «stjal» elbilsegmentet foran nesen på et litt for sedat NAF. Det bør ikke skje igjen. I stedet tar nå NAF opp kampen mot blant annet Syklistenes Landsforening om medlemmer.

Imens raser «dieseldyrene» mot NAFs mulige omfavnelse av sykkelfolket.

De argeste fossilbilistene bør la NAF få utvikle seg i takt med teknologien. Så får de heller samle seg og starte Norsk Fossilbilforening.