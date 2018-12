Fortsatt 250 kubikkmeter drivstoff i Helge Ingstad

Tømmingen av drivstoff fra Helge Ingstad var godt i gang forrige helg, men så satte været en stopper for arbeidet.

Det er fortsatt om lag 250 kubikkmeter drivstoff igjen i fartøyet, skriver kommunikasjonsrådgiver Jannicke Hauan Strand i Forsvarsmateriell i en sms.

- Vi prioriterer nå klargjøring for heving av KNM Helge Ingstad. Det er derfor en midlertidig stopp i arbeidet med debunkring. Hvis tid og vær tillater det, så vurderer vi å gjenoppta arbeidet, forklarer Arild Øydegard, prosjektansvarlig for hevingen i Forsvarsmateriell.

Usikkert om utslipp

Kystverket tar seg av oljevernberedskapen rundt det forliste krigsskipet.

- Det var dårlig vær i forrige uke, så det ble egentlig ikke iverksatt noe tiltak. Vi observerer situasjonen og har overvåkningsfly i området. Det vi ser er at det er kun små utslipp fra fartøyet, sier beredskapsansvarlig Johan Marius Ly i Kystverket.

- Øker risikoen for utslipp under hevingen?

Kranbåten Rambiz jobber ved den havarerte KNM "Helge Ingstad". Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

- Det er noe av det vi har bedt Forsvaret om en vurdering på. Vi tenker spesielt på drivstofftankene som er i tilknytning til kjettingene som skal brukes til hevingen, der man risikerer å få deformasjoner i skroget, sier Ly.

- Så tidlig som mulig

Mandag la Forsvaret ut en oversikt over hvordan hevingen av fregattvraket kommer til å skje. Vannevakueringen er en spesielt kritisk fase av hevingen. Ifølge Forsvaret skal over 10.000 kubikkmeter vann tømmes i takt med at skipet heves.

Risikoen for forurensning, været og skipets stabilitet er også usikkerhetsmomenter.

- Forsvarsmateriell jobber for å starte hevingen av skipet så tidlig som mulig, men sikkerheten til personellet er alltid i fokus. Væromslag vil kunne føre til en forskyvning i planene framover. Vi kan derfor ikke tidfeste oppstarten for heving, sier sjef for maritime kapasiteter, Thomas Wedervang i samme sms.

Ly i Kystverket tror ikke hevingen starter med det første.

- Det er vel relativt utelukket at det blir hevet i morgen, sier han på mandag.

Hull og slanger

Tømmingen av drivstoffet skjer ved at dykkere borer to hull i drivstofftankene, fester ventiler og slanger og pumper ut drivstoffet. Drivstoffet blir erstattet med sjøvann, som er tyngre enn drivstoffet og som derfor kan føre til at skipet blir tyngre og blir liggende mindre stabilt.

Fregatten har flere tanker som er koblet sammen av overflowrør som gjør at drivstoffet flyter mellom tankene.