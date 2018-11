Forsvaret ringte søndag kveld og ba om undervannsdroner for å sjekke fregattvraket

For å sjekke Helge Ingstads sprengkraftige torpedoer har Forsvaret brukt Blueyes undervannsdrone, skriver VG. Forsvaret brukte dronen til å inspisere torpedorommet som ble tilgjengelig via flengen på den ene siden av fregatten etter kollisjonen med Sola TS.

– De ringte meg fra Forsvaret på søndag kveld og spurte om de kunne få fire eller fem droner så fort som mulig. Vi dro nedover med to stykker med en gang, for det var kun de to vi hadde tilgjengelig, sier gründer og sjef i Blueye, Erik Dyrkoren til TU.

Smatt forbi køen

Undervannsdronen har minst en måneds leveringstid, og det skal være venteliste på over 600 kunder, men Forsvaret slapp unna ventetiden.

– Vi ga Forsvaret to av våre interne droner som egentlig er reservert for testing og utvikling. Vi er opptatt av å gjøre det vi kan for å ta vare på havet, så når vi kan stille opp for å hjelpe til i denne katastrofale hendelsen, så er det klart vi gjør det vi kan, sier Dyrkoren.

Da han kom til Bergen fikk Forsvaret et lynkurs i hvordan de skal bruke dronene. Det var Forsvaret selv som opererte dronene.

Gikk inn via flenge

Erik Dyrkoren i Blueye Robotics med en Pioneer-drone. Masseproduksjonen begynte i oktober 2018. Foto: Tore Stensvold

– Vi kjørte opplæring med Forsvaret utenfor Haakonsvern der vi var inne i et torpedorør og filmet. Skipet har en flenge på siden etter kollisjonen, og via den er det ene torpedorommet tilgjengelig. Samtidig er det en del utvendige punkter den skal brukes til å inspisere, sier han.

Arild Øydegard i Forsvarsmateriell forklarer overfor VG at de brukte dronene for å sjekke om batteriene i torpedoene var blitt aktivert.

– Hensikten med å bruke disse dronene, er å sjekke torpedoene. Fremdriften til torpedoene skjer ved hjelp av batteridrevne propeller, og disse batteriene ligger under et deksel. Men disse batteriene aktiveres ved kontakt med sjøvann. Torpedoene står godt sikret, og skal for eksempel tåle den sjøgangen som er i et skip, så vi tror risikoen er lav for at noen av dem vil klare å rive seg løs om batteriet blir aktivert. Men vi ønsker å sjekke tilstanden, sier Øydegard til avisa.

Forsinket

Da Blueye Robotics lanserte undervannsdronen Blueye Pioneer i 2015, hadde de som mål å sende de første kommersielle dronene ut på markedet første kvartal 2017. Deretter ble det utsatt til høsten 2017.

Først denne høsten startet masseproduksjonen av dronen hos underleverandøren Flex i Polen.

I utgangspunktet var dronen utviklet for olje- og gassmarkedet, men etter hvert siktet gründerne seg inn mot forbrukermarkedet.

Den norskutviklede dronen er utstyrt med tre thrustere på 350 watt hver. Den ene står vertikalt i midten av skroget for høyderegulering, mens to står akter og kan gi dronen en hastighet på 7–8 kilometer i timen.