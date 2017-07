Første Tesla Model 3 er klar fredag - to uker før planen

Hundretusener venter på Teslas neste bil, volummodellen Model 3. Nå melder Tesla-sjef Elon Musk at den første serieproduserte bilen er ferdig på fredag.

Det er to uker før planlagt, ifølge en Twitter-melding fra Musk.

De 30 første kundene vil få overlevert sine biler 28. juli i en seremoni. Innen august skal Tesla ha produsert 100 biler, og i september mer enn 1500, skriver Musk.

Han mener de skal klare å produsere 20.000 Model 3 i måneden i desember.

Produksjonstakten må imidlertid økes betraktelig om de som har bestilt bilen skal få den i rimelig tid. Om 400.000 venter på en Model 3, vil det i så fall ta 20 måneder å levere alle bilene.

500.000 biler neste år

Planen er å øke produksjonen til 500.000 biler i 2018. I et notat til aksjonærer skrev Tesla i fjor at produksjonstallet gjelder for alle modeller i produksjon.

Model 3 skal inntil videre settes sammen ved Teslas fabrikk i Fremont i California, hvor Model S og Model X også produseres. På sikt ligger det an til at bilen kan produseres ved nye fabrikker andre steder i verden. Kina skal være på kartet.

Batteriene som skal brukes i Model 3 produseres ved Teslas Gigafactory i Nevada.

Den kommende Tesla Model 3 Foto: Tesla

Når de første norske kundene får sine biler er ikke kjent, men det blir neppe i 2017. Tesla skal først levere biler i California, blant annet fordi det gjør det enklere å ta inn igjen biler og løse eventuelle barnesykdommer, enn om de måtte sende biler tilbake fra andre steder.

Deretter skal de gradvis levere biler østover i USA, for så å levere på andre kontinenter.

Enklere utgaver først

Det er ikke helt avklart hvilke utstyrsvarianter av bilen som leveres først, men Musk har nylig sagt at de ønsker å levere biler med grunnleggende konfigurasjoner først. Det vil blant annet si at den bare leveres med bakhjulsdrift den første tiden.

De som bestiller en Model 3 må regne med å måtte vente til minst slutten av neste år før de får levert bilen, ifølge Musk.

Startprisen er oppgitt til 35.000 dollar, som tilsvarer 293.000 kroner etter dagens kurs.