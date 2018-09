Den seks meter lange båten som ligger i havnebassenget på Brattørkaia i Trondheim ser ut som en racerbåt, men er noe helt annet: Den er verdens første ubemannede oljevernfartøy — bevæpnet med kjemikaliefri skyts: Sjøvann og luftbobler. Båten skal kjøre frem og tilbake i oljesøl og rett og slett knuse oljepartiklene med vannstråler ved hjelp av høyt trykk. Teknologien var noe av det som blir demonstrert for statsminister Erna Solberg da hun nylig besøkte Trondheim for å delta på teknologitoppmøte hos NTNU, sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og utdanningsminister Iselin Nybø. Se videoen: Her testes Blue Impact i Kystverkets oljevernbasseng

Knusende luftbobler

Når båten høyttrykkspyler oljesølet med sjøvann vil oljepartiklene gå i oppløsning, og bli en del av naturens kretsløp, forklarer tidligere SINTEF-forsker og nå gründer av Blue Impact AS, Stein Erik Sørstrøm.

Grunderne har som ambisjon å selge oljevernfartøy som dette fra neste år, og er allerede i kontakt med mulige kunder.

– Miljøvernmyndighetene i California (California Department of Fish and Wildlife) har bedt oss om å prøve vår metode for å fjerne olje som lekker ut fra havbunnen utenfor Santa Barbara, forteller Sørstrøm.

Langs Californias kyst siver petroleum naturlig opp. Hvert år skaper dette oljesøl som tilsvarer utslipp fra en stor oljetanker. I dette området er det ikke tillatt å bruke kjemikalier for å fjerne oljesøl.

– Dette blir vår første store test på om mekanisk dispergering vil fungere ikke bare i teorien, men også i praksis, sier Stein Erik Sørstrøm.

Lavere trykk — mer vann

Det skjer mye innen robotteknologi i Trondheim, derfor har også Trondheimsfjorden blitt verdens første testområde for selvkjørende fartøy, noe som er en fordel for utviklingen av Blue Impact.

Først var planen å utruste et konvensjonelt fartøy, men så dukket ideen om en ubemannet båt opp.

– Vi tok kontakt med Maritime Robotics, som har utviklet instrumenteringen for oss, sier Sørstrøm. Maritime Robotics er en teknobedrift som har utspring fra NTNU, forteller Sørstrøm.

Skroget er bygget på Viknaslippen, mens sammenstillingen av det hele er utført av en lokal bedrift, Innovation AS.

– Vanntrykket i en høytrykksspyler til privat bruk er på mellom 100 og 200 bar, men vannvolumet er på lave 10 til 20 liter i minuttet. I denne løsningen er trykket 50 til 100 bar, men til gjengjeld er vannmengden mye større; 150 til 200 liter per minutt, og gjerne enda mer, opplyser Sørstrøm.

Prisen for én ferdig utstyrt båt vil bli på mellom fire og fem millioner kroner. Blue Impact AS har ikke bestemt hvor båten og utstyret skal produseres.

Testes i Norge: Oljevernteknologi renser havner for søppel

Kan operere som droner i flokk

Ifølge den tidligere SINTEF-forskeren er det ikke urealistisk å skalere opp oljevernfartøyet fra dagens seks meter, men det er et viktig poeng at fartøyene ikke blir for store, slik at de lett kan fraktes med biltilhenger eller under et helikopter, og settes inn der det har vært oljeutslipp.

De fleste oljeutslipp er små, og behovet er størst i kystnære farvann — ikke ute på åpent hav. Det er dessuten meningen at flere båter skal operere sammen. De skal da kunne brukes som en koordinert enhet, nærmest som droner.

Fordelen ubemannede båter er først og fremst at personell slipper å bli utsatt for avgasser fra oljesøl. Det gjør det også mulig å begrense størrelsen på båtene, samtidig som det øker driftsperioden kraftig.

– Et ubemannet fartøy kan benyttes i risiko-områder i større grad enn bemannede fartøy, og kan i teorien være i drift 24 timer i døgnet, ifølge Sørstrøm.

Oljevern har for øyeblikket all oppmerksomheten til gründerne i Blue Impact.

– Men et slikt ubemannet fartøy kan også brukes til andre formål, for eksempel overvåkning og kartlegging av sjø og sjøbunn. Det skal vi se nærmere på etter hvert, sier Stein Erik Sørstrøm.