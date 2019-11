Forskere i Australia har påvist hudkreftgener

Det er det medisinske forskningsinstituttet QIMR Berghofer i Australia som har kartlagt genene som skal ha avgjørende betydning for hvor mye eksponering for solstråler huden til en person tåler, før det utvikles hudkreft – melanom. Noen gener er kanskje åpenbare, som lys hud, mens andre ikke er det.

Professor David Whiteman leder arbeider ved Berghofer og sier data fra 15.000 personer i QSkin-studien, verdens største genetiske studie på hudkreft, er gjennomgått for å se hvordan gener og soleksponering i kombinasjon påvirker folks risiko for å utvikle kreft.

Ikke åpenbare gener

Whiteman sier at studien viser at personer med mørkt hår og «olivenhud» kan være like genetisk disponert for å få melanom som personer med lyst hår og lys hud, det handler bare om andre gener.

Personer som er genetisk disponert for å få hudkreft, trenger ikke mye sollys mot huden for å utvikle sykdommen.

– Andre personer, som har en lav genetisk risiko for melanom, og som kan ha gener for DNA-reparasjonsmekanismer og et immunforsvar som gir dem en fordel, kan fortsatt få melanom, men de må bli utsatt for sollys hele tiden, sier Whiteman til avisa The Australian om funnene i studien.

– Dette har gjort det mulig å for første gang vise at det ikke bare er de åpenbare genene som betyr noe, det er andre gener også, sier han.

Øker kraftig i Norge

Australia er i verdenstoppen for hudkreft, med mer enn 12.000 nye personer diagnostisert med den dødeligste hudkreftformen hvert år. Ifølge Kreftregisteret er Norge også på verdenstoppen i forekomst av melanom, og kreftformen øker dessuten kraftig. 2.325 personer fikk melanom i Norge i 2018, og ved utgangen av 2018 var det 27.315 menn og kvinner i Norge som enten har eller har hatt melanom. Dette er en økning på mer enn 10.000 i løpet av ti år.

For personer med høy genetisk risiko er eksponering for sollys en sterk medvirkende faktor til utvikling av kreft, mens personer med lav genetisk risiko kun utvikler hudkreft etter å ha vært eksponert for solstråling et helt liv, opplyser Berghofer i en pressemelding.

Resultatene fra studien The QSkin Study er publisert denne uka i British Journal of Dermatology.

Verst å bli brent som barn

Funnene tyder videre på at folk med disse genene risikerer å utvikle sykdommen kun etter kort tid i Australias solrike klima og eksponert for kun beskjedne nivåer stråling.

– Våre data viser at folk som er født og oppvokst i Australia, har 50 prosent høyere risiko for melanom, mens de som flytter til Australia i voksen alder, med samme gener, har mindre risiko for å utvikle samme dødelige sykdom, sier Whiteman.

– Dette bekrefter at solskader fram til 20 års alder er spesielt farlig for folk med en høyere genetisk risiko, fordi det i seg selv er nok til å provosere fram sykdommen, de trenger ikke å ligge og sole seg lenge i tillegg, sier han.