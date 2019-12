Ny dating-app blokkerer folk med «dårlige» gener

Sjelden har det lyktes en forsker å hisse på seg så mange minoritetsgrupper på én gang som Harvard-genetiker George Church gjorde etter at han nylig medvirket i tv-programmet 60 Minutes.

På Twitter haglet kritikken ned over ham fra døvesamfunnet, trans-samfunnet og flere andre. Og ett ord ble gjentatt hyppig: eugenikk – også kalt rase- eller arvehygiene.

Det George Church hadde gjort, var å løfte på en flik av sløret om arbeidet sitt med en app som bruker genetiske data for å finne den rette partneren.

Den kan integreres i eksisterende dating-apper og går under navnet digiD8, som også er navnet på den nystartete bedriften som har mottoet: «Science is your wingman», skriver Technology Review.

Ideen går i all sin enkelhet ut på at folk kan få sekvensert genomet sitt og fôre appen med de genetiske dataene. På den måten kan verktøyet helt fjerne potensielle partnere som har genetiske variasjoner som i kombinasjon med ens egne gener, vil gi stor sannsynlighet for å få barn med alvorlige sykdommer.

«Vi prøver å forhindre smerte og lidelse»

Ifølge George Church er det snakk om at dating-appen hans bare vil utelukke omkring fem prosent av ens potensielle matcher.

Han nevner blant annet Tay-Sachs sykdom og cystisk fibrose som eksempler på sykdommer hvor det er 25 prosent sjanse for at ens barn får det, hvis begge foreldrene er bærere av et bestemt gen.

«Det finnes massevis av sykdommer som ikke er særlig alvorlige, som muligens er en gevinst for samfunnet i form av diversitet, for eksempel hjerne-diversitet. Den slags ønsker vi ikke å endre på … Men hvis en baby har en svært alvorlig genetisk sykdom som medfører smerter og lidelse og koster samfunnet millioner av dollar å helbrede, og barnet likevel dør i ung alder, er det dette som vi prøver å håndtere», sier George Church i en kommentar til Washington Post.

Inspirert av jødisk screening

George Church er kjent for en lang rekke kontroversielle ideer som han arbeider med, herunder gjenfødsel av en mammut og en kur mot alderdom, som han ifølge et intervju med CBS er i gang med å teste på hunder på Harvard University.

Men ideen om et slags screeningverktøy for genetiske sykdommer er langt fra ny, og George Church innrømmer da også at han er inspirert av en praksis i noen jødiske samfunn hvor nettopp Tay-Sachs sykdom er mer utbredt.

I disse samfunnene er det vanlig praksis å screene tenåringer før de gifter seg, for å redusere antallet sykdomstilfeller.

Grense eller ikke?

Flere minoritetssamfunn har reagert sterkt på George Churchs nye planer, som de frykter vil bli et verktøy for eugenikk:

«Har du noensinne hørt om genetisk diversitet? Har du noensinne overveid at det å ha en sykdom ikke betyr et liv som er 100 prosent tragisk eller fullt av lidelse?», spør grunnleggeren av Disability Visibility Project, Alice Wong, på Twitter.

Disability Visibility Project er en forening for folk med forskjellige handikap.

George Church understreker at han bare vil få appen til å fjerne matcher som risikerer å føre til sykdommer med lidelser og en svært tidlig død. Spørsmålet er hvor den grensen skal trekkes, og om det finnes en:

«Det er ikke satt noen grense … men du er nødt til å trekke en, og leger er ganske gode til å trekke den streken i praksis», sier George Church til The Guardian.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.