Førerløse busser kan snart slippes ut i trafikken

Etter en vellykket testperiode med førerløs buss på lukket bane på Forus i Stavanger, er det opp til Stortinget når neste fase kan sparkes i gang.

– Vi er ferdig med første av to faser i prosjektet, som innebærer at vi har hatt nærmere 300 timer med testing. Det er utspilt flere scenarioer uten inngripen av fører, forteller daglig leder Linn Terese Marken i Forus PRT til Stavanger Aftenblad.

Prosjektet med førerløse busser er et samarbeid mellom kollektivselskapet Kolumbus, Forus Næringspark og Forus PRT.

Første fase viste imidlertid at uvær kan gi noen utfordringer, noe man har tatt opp med leverandøren av bussene.

Venter på vedtak

Foreløpig er det ikke lov å sende førerløse busser ut i trafikken, men regjeringen la i juni fram et lovforslag for Stortinget som skal tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy.

Først når lovforslaget er vedtatt i Stortinget, vil fase to av prosjektet kunne settes i verk. Det innebærer testing med en såkalt pilot om bord på en kort rute der den passerer tre kryss, hovedsakelig etter kjøring på gang- og sykkelveier.

Neste fase blir testing i åpen trafikk, men fortsatt med en pilot om bord.

Vil tillate at teknologien styrer: Nå kan vi få biler helt uten fører på norske veier

Fire kilometer lang trasé

Planen for prosjektet på Forus er at bussene skal gå i en fire kilometer lang trasé rundt i det store industriområdet, for å bedre kollektivtilbudet.

Prosjektgruppen har vurdert flere ulike løsninger med ubemannede kjøretøy og valgte et system der visuell objektgjenkjenning spiller en sentral rolle, Mobileye, som blant annet Rogaland taxi har installert i noen taxier.

Selskapet EasyMile ble valgt fordi de hadde mest erfaring med sine kjøretøy.

Nå er to busser av typen EZ10 bestilt.

Det er elektriske, autonome busser, med seks sitteplasser og 12 plasser totalt. Bussene leveres dessuten med ramp for barnevogn og rullestol. EZ10 har en maksfart på 40 kilometer i timen, men vil i gjennomsnitt holde en fart på rundt 25 kilometer i timen.

Bussen følger en forhåndsbestemt rute, og stopper på holdeplasser ved signal. Den har ikke ratt, ei heller noen definert front- eller bakside. Den krever ingen spesiell infrastruktur, annet enn veier å kjøre på.

Må lære ruten

Klargjøringen av bussene for autonom drift gjøres ved at bussene testes på et avgrenset og lukket område fri fra annen trafikk.

Deretter i traseen med en operatør om bord, men uten passasjerer.

På forhånd må alt det praktiske være på plass, som at eventuelle hindringer i traseen må ryddes, stoppesteder må være avklart, midlertidig skiltplan må utarbeides og fysisk utplassering av skilt og trafikklys må være gjennomført.

Deretter må bussene læres opp i ruten de skal kjøre. Dette gjennomføres med en joystick.

I Oslo og Akershus: Ruter vil sette 10-50 førerløse minibusser på veiene

Vurderer meter for meter

Sikkerhetsvurderingen av ruten gjøres meter for meter som bussen skal kjøre, slik at den til enhver tid kan gjøre beslutninger om hvordan den skal opptre dersom objekter beveger seg inn i sikkerhetssonene til bussen.

For hver meter bussen kjører, fanger sensorer opp avstander til faste innretninger, fortau, veibredder og mer. Ved avvik fra innlært mønster gjør minibussen vurderinger av risiko. Kommer nye objekter innenfor den innerste sikkerhetssonen stopper minibussen umiddelbart.

Dersom en operatør er i bussen, vil bussen kunne stoppes umiddelbart ved at operatøren trykker på stoppknappen.

Når man til slutt er trygg på teknologien, og ser at den fungerer i området, kan bussene kjøre på egenhånd. Deretter vil bussene gradvis starte opp med persontrafikk.