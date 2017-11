For få ønsket å bygge ny E39-strekning – konkurransen avlyses

Kun to søreuropeiske entreprenører sto igjen i konkurransen om å få bygge E39 fra Kristiansand til Mandal. Dermed er hele konkurransen avlyst.

Det er regjeringens nye veiselskap Nye Veier som har ansvar for utbyggingen av den 19 kilometer lange veistrekningen og som sendte oppdraget ut på anbud.

I utgangspunktet var fem entreprenører interessert – alle utenlandske: et italiensk selskap, et kinesisk selskap, en sammensetning med et tyrkisk selskap i spissen, et spansk selskap og en sammensetning av et italiensk og et spansk selskap.

Ny konkurranse

Tre av disse selskapene oppfylte ikke kravene for oppdraget, og dermed blir hele konkurransen avlyst.

– Etter prekvalifiseringen sto det kun to tilbydere igjen, og det mener vi ikke gir tilstrekkelig konkurranse om oppdraget. I denne konkurransen har vi ønsket flere enn to med videre, forklarer prosjektdirektør for E39 Sørvest, Asbjørn Heieraas, i en pressemelding.

Konkurransen har en ramme på 3,6 milliarder kroner og er Nye Veiers største så langt. Det statlige veiselskapet skal nå evaluere konkurransen og sin strategi og planlegger å offentliggjøre en ny anbudskonkurranse temmelig raskt.

– Denne avgjørelsen påvirker ikke fremdriften i øvrige prosjekter på E39, sier Heieraas.

Tre ikke godkjent

Nye Veier ble opprettet av regjeringen i 2015 og har som formål å øke farten og effektiviteten i norsk veibygging.

Det var italienske Salini Impreglio S.p.A. og en sammensetning bestående av italienske Itinera S.p.A. og spanske FCC Construction SA som tilfredsstilte kravene Nye Veier stiller til sine leverandører.

Følgende entreprenører ble ikke godkjent:

* Acciona Construction S.A. (Spania),

* China Communications Construction Company Limited (Kina)

* En joint venture med blant andre Gülermak Agir Sanayi (Tyrkia).