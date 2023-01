Kulde synes å påvirke kvaliteten på skjøtingen i langt større grad enn Bane Nor var kjent med på forhånd. Det kommer frem i den splitter nye redegjørelsen Jernbanedirektoratet har sendt over til Samferdselsdepartementet tirsdag formiddag.

– Den skriftlige redegjørelsen jeg har fått i dag bekrefter opplysningene som har kommet frem tidligere. De inneholder lite ny informasjon og gjør ikke bildet av hendelsesforløp og prosesser i forkant av stengingen klarere. Det er for øvrig bra at Statens jernbanetilsyn har sagt at de vil iverksette tilsyn for å undersøke Bane Nors håndtering av sikkerhet og beredskap i Follobaneprosjektet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Redegjørelsen er bestilt av ministeren, og tar for seg hendelsesforløp og anbefalinger om hva som bør gjøres med både Follobanen og fremtidige jernbaneprosjekter.

Funnet feil på Ski

TU har tidligere skrevet at Bane Nor har funnet skjøter og endeavslutninger som ikke var utført riktig på Ski stasjon.

Dette ble avdekket etter at Bane Nor gjennomførte nye tester på alle skjøtene.

Bildet er hentet fra redegjørelsen og viser en skadet kabel fra Blixtunnelen. Foto: Bane Nor

Det var i arbeidet med å avdekke årsaken til den tredje røykutviklingen på Ski stasjon at Bane Nor fant flere endeavslutninger og skjøter på stasjonen som ikke var bygget etter spesifikasjonene. Dette må utbedres før anlegget spenningssettes og er årsaken til at togtestingen av Follobanen ble utsatt fra mandag til fredag denne uken.

I redegjørelsen skriver Jernbanedirektoratet at Bane Nor nå vil se på om det er andre anlegg som har tilsvarende potensial for redusert kvalitet som følge av disse funnene.

Nygård understreker at det fremdeles er en rekke ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen. Han sier også i pressemeldingen at Bane Nor fortsatt må ha fokus på å finne årsaker og utbedre feil.

Ekstern gjennomgang

Redegjørelsene peker på flere elementer som det kan være aktuelt å se nærmere på i forbindelse med den eksterne gjennomgangen som samferdselsministeren har varslet.

Det omfatter blant annet en gjennomgang av Bane Nors styringssystemer og overgangen fra prosjekt til driftsfasen.

Det nærmere omfanget av og rammene for den eksterne gjennomgangen er ennå ikke avklart, men ministeren sier departementet vil komme tilbake med mer informasjon om dette i løpet av kort tid.