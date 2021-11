Flyvende biler konkurrerte for første gang i drag race

De to flyvende bilene fullførte nylig en akselerasjonskonkurranse på en 300 meter lang strekning i ørkenen sør i Australia, melder nettstedet Interesting Engineering. Løpet er et stort steg i utviklingen av flyvende elektriske biler, ifølge Airspeeder, selskapet bak farkostene.

Den dronelignende bilen er i realiteten et oktokopter, et helikopter med åtte rotorer. Under konkurransen i Australia var farkostene ubemannet og fjernstyrt.

Cockpitene var utstyrt med dukker, eller «fysiske tele-robotiske avatarer» som selskapet kaller det. De simulerer piloter og gir viktig kunnskap om hvordan mennesker skal tåle påkjenningene i farkosten.

Planen til selskapet er å utvikle en bemannet versjon av farkosten som skal lanseres neste år. Denne skal veie kun 100 kilo og nå hastigheter opp mot 201 kilometer i timen. Farkostene skal også være helelektriske.

Logistikk og medisin

Airspeeder vil utvikle teknologien for konkurranseformål til å begynne med, for så å ta den i bruk i til mer kommersielle formål som bytransport, frakt av varer og til medisinske formål etter hvert.

– Vi er på terskelen til å skrive motorsport- og mobilitetshistorie med de første konkurransene for flyvende elektriske biler. Denne testen gir verden et glimt av neste generasjons mobilitet og motorsport, sier Matt Pearson, grunnlegger og daglig leder i både Airspeeder og eierselskapet Alouda, ifølge Interesting Engineering.

Flere på vei

En rekke selskaper er i ferd med å utvikle ulike versjoner av flyvende biler, men så langt har rekkevidde, regelverk og sikkerhet vært blant de viktigste hindrene. Et viktig spørsmål er også om folk vil ha flyvende biler.

Blant selskapene som har kommet lengst i utviklingen, er PAL-V, som blant annet har fått godkjenning til å kjøre sin farkost på europeiske veier.

Airbus og Audi har i samarbeid lansert et kombinert selvkjørende og flyvende bil-konsept kalt Popup Next. Her er ideen at en selvkjørende bil skal kunne koble seg til en drone og på den måten bli en flyvende bil.

TU skrev om Airspeeders planer om å konkurrere med flyvende biler allerede i 2019. Den gang var planen at konkurransen skulle gå av stabelen allerede i 2020.