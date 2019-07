200 km/t i lufta: Her er den flyvende versjonen av Formel 1

En racingsport som går i 200 km/t – i lufta. Airspeeder er sporten som neste år tar sikte på å bli en slags Formel 1 for flygende biler.

Denne helgen går kjempearrangementet Goodwood Festival of Speed av stabelen. Og en av de mest spennende nyhetene som kommer til å bli presentert, er en ny type av luftbåren motorsport.

Dette kallas for Airspeeders og kan enklest beskrives som racing med oktokoptre.

– Flygende biler er ikke lengre en fantasi. De er virkelighet, og Goodwood Festival of Speed er det perfekte stedet å introdusere Airspeeder for verden. Vi har hentet designen fra den gylne æraen av racing, og vi er sikre på at de titusentalls av entusiastene på stedet kommer til å sette pris på evolusjonen av motorsport, sier Matt Pearson, som er grunnlegger av Alauda Racing og en av de som står bak den nye motorsportserien.

15 minutters flyging

Fakta Airspeeder Lengde: 4,03 meter

Høyde: 0,90 meter

Bredde: 3,42 meter

Motorer: 4x24 kW

Makshastighet: 200 km/h

Maks flyhøyde: 900 meter

Vekt: 230 kg

Den første sesongen kommer allerede i 2020, og vil bestå av fem ulike team med to piloter hver.

Selve kjøretøyene beskrives som helelektriske oktokoptre som skal ha en topphastighet på 200 km/t samt ha et kraft/vekt-forhold som overgår et F-18 kampfly.

Størrelsesmessig skal de være litt over fire meter og omtrent like brede. Ombord finnes det batterier med utladningskapasitet på 500 kW og som er utbyttbare. Et batteri skal holde til 15 minutters flyging, og tanken er at de skal byttes på samme måte som dekk byttes ved et pitstop i Formel 1.

På den britiske festivalen kommer det til å bli vist fram en fullskala modell – men den er bare skuebrød. I stedet vil all action komme til å skje med radiostyrte varianter i 3/4-skala. Alauda Racing sier at de kommer til å begynne med bemannede demonstrasjoner av Airspeederen i Mojaveørkenen i november. Selve mesterskapsserien skal innledes i løpet av 18 måneder.

Sikkerhet

Det kommer til å bli spennende å se hvordan dette fyker av. Men man må nesten stille seg litt undrende til tidsaspektet. Man har akkurat begynt å teste bemannede elektriske flybiler – og det ser fremdeles ikke superstabilt ut.

Hvordan de skal lykkes med å få til en racingserie i 200 km/t på 1,5 år gjenstår å se.

I tillegg kan man undre seg hvordan de skal løse sikkerheten. Turbulens viser seg å være et problem ved forbikjøringer, og å kollidere med en konkurrent i de hastighetene samtidig som krasjen skjer i flere meters høyde høres minst sagt farlig ut.

Artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.dk