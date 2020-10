Flyvende bil godkjent for europeiske veier

Det nederlandske selskapet PAL-V kunngjør i en pressemelding at deres flyvende bil, Liberty, er godkjent av det nederlandske veidirektoratet, RDW, til å kjøre med nummerplater på europeiske veier.

– Vi har jobbet med vegmyndighetene i mange år for å nå denne milepælen. Følelsen av spenning i teamet er enorm. Det var veldig utfordrende å få et 'foldet luftfartøy' til å bestå alle testene, sier Mike Stekelenburg, CTO i PAL-V.

For øyeblikket gjelder tillatelsen bare et enkelt eksemplar av den flyvende bilen, noe som betyr at PAL-V ennå ikke kan starte produksjonen i sin helhet.

Foldes ut

Det nederlandske veidirektoratet må først sørge for at PAL-V kan produsere den flyvende bilen med samme kvalitetsstandarder som prototypen. PAL-V forventer at denne produksjonen vil starte opp i India i løpet av det neste året.

Mike Stekelenburg håper at Liberty også snart vil bli godkjent av myndighetene for å kunne fly. Siden 2015 har designet av den flyvende bilen blitt vurdert av European Aviation Safety Agency EASA. PAL-V forventer at godkjenning faller på plass innen 2022.

Liberty er et gyrocopter og har rotorblader på taket som det tar mellom fem til ti minutter å folde sammen eller folde ut.

Flyr fire timer av gangen

Den både kjører og flyr med en toppfart på 180 km/t og trenger 180-330 meter rullebane for å kunne ta av, men bare 30 meter for å lande.

Libertys motor går på vanlig bensin og kan kjøre opptil 1315 kilometer på full tank. Den flyr opp til 400-500 kilometer og kan holde seg i lufta i gode fire timer av gangen.

Flybilen veier 664 kilo uten mennesker, last eller bensin og har en 100 liters bensintank. Til sammenligning har en Honda Accord en bensintank på rundt 53 liter.

Se gjerne tu.nos tidligere intervju med en PAL-V-sjef for utfyllende spesifikasjoner.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.