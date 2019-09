Flygerlegende saksøker Airbus 

Blant flygere som alltid vil ha en fremtreden plass i luftfartshistorien, kommer Charles «Chuck» Yeager langt opp på lista.

14. oktober 1947 var han den første til å gjennomføre en kontrollert flygning raskere enn lydens hastighet.

Snart 72 år senere er den pensjonerte US Air Force-offiseren på krigsstien igjen, denne gang i rettsvesenet. 96-åringen anklager Airbus for å bruke navnet hans uten tillatelse for å reklamere for det nye høyhastighetshelikopteret «Racer».

– Airbus selger ikke burritoer

Det er Reuters som omtaler søksmålet som ble fremmet i forrige uke.

Bakgrunnen er da Airbus lanserte helikopterkonseptet Racer på Paris Air Show i juni 2017. Det var den daværende Airbus Helicopters-sjefen Guillaume Faury, nå øverste sjef i Airbus, som ifølge rettsdokumentet formulerte seg slik:

«Seventy years ago, Chuck Yeager broke the sound barrier... (we are now)...trying to break the cost barrier. It cannot be speed at any cost».

– Dette er ikke et selskap som selger burritoer. De selger fly, og da finnes det ingen mer verdifulle navn å assosieres med enn Chuck Yeager, sier flygerens advokat Lincoln Bandlow til Reuters.

Chuck Yeager foran Bell X-1 i 1947. Foto: Wikimedia Commons

Airbus har ikke ønsket å kommentere søksmålet.

400 kilometer i timen

Racer står for «Rapid And Cost-Effective Rotorcraft», og dette er et utviklingsprosjekt der målet er å ta fram et helikopter som både er stillegående, drivstoffgjerrig og i stand til å holde en marsjhastighet på over 400 kilometer i timen.

Konseptet bygger videre på X3-demonstratoren, som satte hastighetsrekord i 2013 med 255 knop (472 kilometer i timen) i plan flukt.

Også Racer er et såkalt «compound-helikopter» der en konvensjonell hovedrotor er supplert med to sidemonterte skyvepropeller som er festet på doble vinger i en konfigurasjon som også kalles «box-wing» eller «prandtlplane» oppkalt etter den tyske aerodynamikeren Ludwig Prandtl som forsket på dette allerede på 1920-tallet.

Prosjektet utvikles som en del av EU-programmet Clean Sky 2 som handler om å redusere støy og drivstofforbruk. Etter planen skal byggingen av demonstrasjonsflyet starte nå i fjerde kvartal og være klar for testflyging i løpet av 2020.

Byggingen av Airbus Racer starter i disse dager.

Ble aldri astronaut

Da Chuck Yeager brøt lydmuren første gang i 1947, var det med rakettflyet Bell X-1 som oppnådde Mach 1,06 i plan flukt på 45 tusen fots høyde over det som i dag er flybasen Edwards i California.

X-1 var utformet som et prosjektil. Nærmere bestemt var det Browning .50-kaliberkula, altså 12,7-millimeter, som dannet malen for skroget. Flyet hadde et vingespenn på 8,5 meter, lengde på 9,4 meter og en startvekt på 5,5 tonn. Rakettmotoren i halen var av typen Reaction Motors XLR11-RM-5 som brukte drivstoffkombinasjonen fortynnet etylalkohol og flytende oksygen, hadde fire kamre og leverte en skyvkraft på til sammen 26,7 kN.

Chuck Yeager fløy raskere enn lyden også da han ankom 50-årsjubileet for X-1-flygningen på Edwrads 14. oktober 1997. Den gang i et F-15D Eagle. Foto: SAM MIRCOVICH

Brenntida var på rundt fem minutter. Flyet ble med ett unntak båret opp og sluppet fra et Boeing B-29 Superfortress. Den 6. november 1947 satte Yeager en ny hastighetsrekord, Mach 1,35, mens den raskeste ferden ble foretatt 26. mars 1948 med Mach 1,45.

I forbindelse med 70-årsjubileet i 2017 snakket vi med Erik Tandberg om flygerlegenden som han traff på 50-årsjubileet på Edwards. Han syntes det var trist at Yeager aldri ble astronaut. Det het seg at det å fly i verdensrommet var så krevende at det ikke var nok med eminente flygeregenskaper. Det var behov for akademisk bakgrunn i tillegg. Yeager skaffet seg aldri høyere utdanning.

– Dette var jo bare tull egentlig, han hadde garantert fløyet like godt i verdensrommet som alle andre kosmo- og astronauter, påpekte Tandberg og legger til at han tross alt gjorde en meget bra karriere i litt lavere luftlag.