Flere har klart å lure Teslas Autopilot: Nå skal kamera overvåke føreren

Consumer Reports (CR) er blant dem som nylig har demonstrert hvordan det er mulig å lure Teslas førerstøttesystem Autopilot til å være aktivt selv om det ikke sitter noen i førersetet.

Ved å blant annet feste en vekt på rattet og å spenne fast setebeltet lurer CR bilen til å tro at det sitter noen i forsetet (se video lenger ned i saken).

Alle Tesla Model 3 har et kamera som kan filme føreren, men bilprodusenten har likevel ikke hatt et kamerabasert system for å overvåke føreren.

Inntil nå.

En programvareoppdatering skal gjøre det mulig for kupekameraet å oppdage og varsle om føreren er uoppmerksom ved bruk av Autopilot.

Det var Electrek som først melde om oppdateringen.

Kun utvalgte biler foreløpig

I første omgang rulles funksjonen kun ut i USA.

– Funksjonen kan bli aktuell i det europeiske markedet på et seinere tidspunkt, sier Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, til TU.

Etter hva TU erfarer er det kun biler med Tesla Vision, altså de uten radar, som får oppdateringen nå. Tesla fortalte nylig at de går vekk fra å bruke radar i Model 3 og Y i USA, og baserer selvkjøringsfunksjonene kun på et kamerabasert system.

Slike kamerabaserte biler kan komme til Norge i tredje kvartal, men det er likevel ikke noen selvfølge at disse bilene kommer utstyrt med det nye overvåkningssystemet av føreren.

Samtidig er det ikke noe i veien for at kameraene som allerede finnes i alle norske Model 3 kan brukes for denne funksjonen.

Etterspurt funksjon

Andre bilprodusenter har hatt systemer for førerovervåkning i lengre tid, og flere sikkerhetsorganisasjoner har presset på for å få Tesla til å lage et slikt system. Euro NCAP trakk fram denne mangelen da de sammenliknet ulike bilprodusenten førerassistenter i 2020.

CR håper systemet kan forhindre at liv går tapt som følge av uoppmerksomhet.

– Dersom dette systemet viser seg å være effektivt, kan det være en stor sikkerhetsforbedring, sier Jake Fisher, seniordirektør for biltesting hos CR i en kommentar på nettsidene.

Her kan du se video av hvordan CR lurte Autopilot-systemet (saken fortsetter under videoen):

Tesla understreker at dataene fra kupékameraet ikke deles med utenforstående med mindre sjåføren aktivt går inn og skrur på datadelingsfunksjonen i bilen.

Flere fatale krasj

Det har vært mye oppmerksomhet rundt Teslas Autopilot-system de siste månedene. I april omkom to menn i en bilkrasj med en Model S i Texas, og lokale myndigheter trodde tidlig at det ikke satt noen i førersetet da bilen krasjet. Det har ført til spekulasjoner om Autopilot var aktivert under krasjet. Det var også etter dette krasjet CR laget den ovennevnte videoen.

Tesla har sagt at data tyder på at Autopilot ikke var aktivert under ulykken. Den amerikanske havarikommisjonen National Transportation Safety Board (NTSB) har i en foreløpig rapport konkludert med at cruise kontroll kan aktiveres på den aktuelle strekningen, men ikke Autosteer – filholderfunksjonen.

I USA har i alle fall tre personer omkommet i en Tesla hvor Autopilot var involvert, ifølge nyhetsbyrået AP.