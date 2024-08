Ny rapport: Bilen tar innersvingen på kollektivtransporten

Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Naf beregnet og vurdert kollektivtransporttilbudet i byene. Rapporten slår fast at kollektivtransporten jevnt over er mindre konkurransedyktig mot bil enn for fem år siden.

I byer med veletablert kollektivtilbud og struktur fungerer tilbudet bra, mens reiser til mer usentrale mål og ut i regionene rundt bystrøk, ikke kan tilby konkurransedyktig kollektivtransport på samme måte.

– Opplevd reisetid er viktig for om vi kjører bil eller reiser kollektivt, skriver TØI i en pressemelding.

Beregningene viser at kollektivtilbudet flere steder har blitt dårligere, noe som påvirker folks valg av transportmiddel.