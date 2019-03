Fisker lover billig el-SUV

Bare dager etter at Tesla Model Y ble lansert, kommer Fisker Inc. på banen med planer om en futuristisk, helelektrisk SUV med firehjulstrekk. Om babyen ikke har fått noe navn, så er i hvert fall prisen er klar - under 40.000 dollar, altså knappe 350.000 kroner. Vi snakker altså om en direkte konkurrent til Tesla Model Y.

Concierge-tjeneste

Fiskerfartøyet skal ha en batteripakke på minst 80 kWt, noe som skal gi firehjulstrekkeren en rekkevidde på rundt 480 kilometer. En kjørbar versjon av SUVen skal etter planen dukke opp til høsten, og leveres til de første kundene i siste halvdel av 2021.

Fisker har kun lansert ett bilde av bilen, som ikke viser annet enn fronten. Bak et glassparti i fronten skal det ligge en radar, noe som antyder høy grad av autonom kjøring.

I følge electriccarsreport.com skal bilene kjøpes direkte fra Fisker, uten forhandlernett eller andre mellomledd. Service og andre tjenester skal utføres av en slags concierge-tjeneste.

Lett forvirring

Etter en suksessrik karriere som bildesigner, han har blant annet BMW Z8 og Aston Martin DB9 på rullebladet, startet danske Henrik Fisker opp Fisker Automotive i Anaheim, California.

Danske Henrik Fisker gir seg ikke, selv om selskapet hans ikke overlevde den første Fisker-modellen. Foto: Wikipedia

Selskapet leverte i 2011 og 2012 rundt 2500 eksemplarer av plugin-hybriden Fisker Karma til Leonardio DiCaprio, Justin Bieber og andre kunder.

Så gikk Fiskers batterileverandør konkurs, og Fisker fulgte snart samme vei.

Boet ble solgt til det kinesiske bilkonglomeratet Wanxiang. Men Fisker-navnet fikk kineserne ikke, så de etablerte et selskap ved navn Karma Automotive. Kineserne redesignet bilen og lanserte den under navnet Karma Revero, altså uten at den danske designeren var involvert.

Flere på gang

Fisker har flere elektriske nyheter på gang. SUVen skal være den første av totalt tre elektriske biler med overkommelig pris. I år skal selskapet presentere et selvkjørende, mikroskopisk egg av en bybuss ved navn Orbit.

I tillegg har selskapet allerede lansert EMotion, en firedørs elektrisk sportsbil med over 700 hk og ikke minst har temmelig spektakulær åpning av sine såkalte sommerfugl-dører. Denne ser ut til å ha blitt lagt på hyllen inn til videre.