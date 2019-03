Koenigsegg varsler budsjettbil

Superbilspiralen blir stadig villere. Bugatti La Voiture Noire, som er laget i ett eksemplar og ble vist på årets Genève-messe, har 1500 hk, og ifølge enkelte rykter en prislapp på 16,7 millioner euro.

Enda sintere var Koenigsegg Jesko, et råskinn som kan produsere 1600 hk hvis den får E85 på tanken.

Navnetradisjon

Det var antakelig mange som sperret opp øynene på Koenigsegg sin lille avkrok av Genève-utstillingen, men neppe noen som fikk like mye hakeslepp som Christian von Koenigseggs pappa.

Først idet tidenes drøyeste Koenigsegg ble avduket, fikk faren Jesko vite at bilen var oppkalt etter ham.

Dermed er også Sverige innlemmet i bilbransjens tradisjon for å kalle opp biler etter kjente og kjære personer. Listen er lang: Mercedes-navnet stammer fra datteren til en god kunde. Lotus Elise fikk navn etter styreformannens datter, og Fords fiaskomodell Edsel er oppkalt etter Henry Fords sønn. Opels småbil Adam har selvsagt tatt navnet etter Opels grunnlegger. Enzo Ferrari kalte opp en bilmodell etter sin døde sønn Dino - og fikk senere en Ferrari oppkalt etter seg selv.

En fjerdedel av prisen

Men Jesko, en bil som vil koste oppunder 30 millioner svenske kroner, er ikke vårens eneste overraskelse fra Koenigsegg. Ifølge nyteknik.se har superbilprodusenten fra Skåne fått kinesiske investorer. Nå skal svenskene begynne å lage langt rimeligere biler, for konkurrere mot rimeligere fremkomstmidler fra Ferrari, Aston Martin osv.

Iføge nyteknik.se er det snakk om en bil som vil koste rundt 6-7 millioner svenske kroner, som er jo en fjerdedel av prisen på en Jesko.

En helt ny nisje

Til det svenske nyhetsbyrået TT sier Christian von Koenigsegg at mye av teknologien i fabrikkens hyperbiler kan skaleres ned og brukes i rimeligere biler.

Von Koenigsegg vil ikke røpe for mye om den kommende bilen, bortsett fra at den skal presenteres på neste års Genève-messe, og at «det blir en helt annen type bil», som skal høre hjemme i «en nisje som ingen har brukt før».