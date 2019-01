NEVS kjøper seg opp i Koenigsegg

NEVS er restene etter Saabs bilproduksjon, og et kinesiskeid bilmerke som bygger biler på Saab 9-3-plattformen.

Nå inngår de et strategisk samarbeid med hyperbilprodusenten Koenigsegg. De skal utvikle elektrifiserte biler sammen, og sikre vekst i hyperbilsegmentet.

NEVS kjøper seg opp til 20 prosent eierandel i Koenigsegg. Dette blar de opp 150 millioner euro (1,45 milliarder kroner) for.

Danner fellesforetak

I tillegg starter de to selskapene et fellesforetak som skal utforske nye markedssegmenter. Her blir NEVS største aksjonær, med 65 prosent eierandel, mens Koenigsegg eier resten.

NEVS legger i ytterligere 150 millioner euro i dette fellesforetaket, mens Koenigseggs bidrag for det meste med design, lisenser på teknologi og immatrielle eiendeler.

Samarbeidet skal gi Koenigsegg tilgang til NEVS' fabrikk i Trollhättan.

Med samarbeidet er ringen sluttet. I 2009 var General Motors, som da eide Saab, i samtaler med Koenigsegg og Bård Eker om å kjøpe Saab. Det endte med at Koenigsegg trakk seg.

Nøyaktig hva de skal bygge nå vet vi ikke, men det er klart at det skal utvikles både el- og hybridbiler.

Fra lanseringen av NEVS 9-3 i desember 2017.

NEVS sitter på rettighetene til Saabs Phoenix-plattform, som 9-3 skulle bygges på. De eier også Saabs gamle fabrikk i Trollhättan, men har til nå ikke fått bilene sine på markedet.

Koenigsegg er heller ikke noen volumprodusent. Med biler i 20-millionersklassen begrenser det seg selv. Men ordrebøkene er fulle de neste tre årene, ifølge avisen Affärsvärlden.

Produksjon i 2020

Målet er at fellesforetaket skal ha produksjon i både Trollhättan og ved Koenigseggs fabrikk i Ängelholm i 2020.

– Vi skal produsere tusenvis av Koeniggsegg-biler. De skal beholde Koenigseggs kvalitet, men kommer til å være billigere enn i dag, sier NEVS-direktør Kai Johan Jiang til Affärsvärlden.

På spørsmål om ikke NEVS burde fokusere på å få i gang produksjonen av egne biler først, svarer Jiang at de begynner med å produsere i Kina, og får en kapasitet på 400.000 biler i året. Når produksjonen i Trollhättan er i gang, økes dette med ytterligere 200.000 biler.

Han sier at NEVS har kommet ut av krisen, og nå kjører på så fort de klarer. Han sier NEVS kommer til å selge elbiler som blir billigere enn konvensjonelle biler i dag.