Y ute av sekken

-We are bringing sexy back, litterally, sa Elon Musk fra scenen på Tesla Design Studio i Hawtorne, California i natt.

Etter noen forvirrende uker fra Tesla, der prisene har gått både opp og ned, og butikker er varslet nedlagt og så ikke nedlagt likevel, ble Model Y i natt lansert.

De helt store overraskelsene kom ikke. Kompakt-SUVen, som er siste del av Teslas firkløver S3XY, får helt vanlige bakdører, helt vanlige sidespeil og et glasstak som strekker seg helt fra panseret til hekken. Innstegsmodellen har kun bakhjulstrekk, i motsetning til Model 3, som bilen er basert på (den har firehjulstrekk på alle modellene).

– Bilen vil ha funksjonalitet som en SUV, men kjøre som en sportsbil, sa Elon Musk.

Inntil 540 km

Tesla Y har en startpris på 432.000 kroner. Da er det snakk om en long range-versjon med 540 km rekkevidde (WLTP) og bakhjulstrekk. Vil du ha samme bil med firehjulstrekk, må du skrape ut ytterligere 33.000 kroner fra sparebøssen.

Long range-versjonen med AWD har kortere rekkevidde (505 km), høyere toppfart (217 km/t) og litt kjappere aksellerasjon (0-100 km/t på 5,1 sek).

Hvis du vil sove 2,1 sekunder lenger om morgenen, kan du vurdere performance-versjonen til 538.000 kroner. Da går rekkevidden ned til 480 km, toppfarten øker til 241 km/t og aksellerasjonstiden reduseres til 3,7 sekunder. Performance-versjonen skal få større bremser og senket understell.

– Det er temmelig vilt å tenke på, at for 11 år siden hadde vi laget én bil. Om ett år har vi laget en million, sa Elon Musk i den livestreamede introduksjonen.

Ifølge Musk har Model Y en cW-verdi på bare 2,3.

1900 liter bagasjerom

Teknologien er velkjent. Autopilot, der bilen stort sett følger køen og holder seg i filen, koster 25.100 kroner (du kan også etterbestille dette, men da koster det mer).

Vil du ha muligheter for en selvkjørende bil i fremtiden, må du ha autopilot og i tillegg betale 41.800 kroner. Da kan bilen også navigere på autopilot, respondere på trafikkskilt, parkere seg selv - og finne ut hvor du står med handleposene dine, og så komme og hente deg på parkeringsplassen. Også dette kan bestilles i ettertid, men blir da dyrere.

Kompakt-SUV-en kan også leveres som sjuseter for 25.100 kroner ekstra. Andre og eventuelt tredje seterad kan legges ned for å skape et større bagasjerom – totalt 1900 liter.

Levering av Model Y skal starte høsten 2020. Det kommer også en rimeligere Model Y med standard rekkevidde. Denne skal først være klar i 2021, ifølge Tesla.