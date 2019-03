De norske prisene på Tesla Y er klare

I natt, samtidig som Elon Musk presenterte Model Y foran Tesla-menigheten i California, ble det også åpnet for bestilling av bilen i Norge. Klarer du å beherske deg, skal bilen koste deg 432.000 kroner, inkludert levering og klargjøring. Det inkluderer svart lakk, fem seter, 18-tommers hjul og det Tesla kaller premium interior and sound - to forsterkere, 14 høyttalere og subwoofer.

Krysser du av for alt, koster moroa 668.620 kroner. I tillegg kommer et sett med vinterhjul, så da begynner takstameteret å krype opp mot nærmere 700.000 kroner. Men da får du en toppspekket Performance-versjon, som er like kjapp ut av lyskrysset som årets Porsche 911 - begge har 0-100-tid på 3,7 sekunder.

Men hold ut - det kommer en rimeligere versjon med mindre batteri. Akkurat som den rimeligste versjonen av Model 3 vil budsjettsversjonen av Model Y ha bakhjulsdrift, og ifølge tesla.com en estimert rekkevidde på 230 miles - rundt 370 kilometer.

Om en tar utgangspunkt i USA-prisene av de to ulike modellene, kan den rimeligste versjonen av Model Y havne på rundt 400.000 norske kroner - kanskje til og med under.

Ny Tesla presentert i natt: Y er ute av sekken