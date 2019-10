Fergebrann: Brann- og eksplosjonsårsak fortsatt en gåte

Politioverbetjent Torgeir Fosse ved Kvinnherad lensmannskontor leder etterforskningen. Han opplyser at de først klokka 10 torsdag morgen går ned i batterirommet om bord.

– Årsaken til at det ikke skjer tidligere er rett og slett for å få samlet og koordinert alle som skal være med, sier Fosse til TU.

Han sier at politiet vil jobbe så raskt som mulig for å finne svar på hvordan, hvorfor og eventuelt om noen er strafferettslig ansvarlig.

Forhindre

– Det ble heldigvis ingen personskade i ulykken, men det var sterke krefter i sving og stort skadepotensial. Vi må finne årsak så fort som mulig for å bidra til at noe liknende ikke skal skje igjen, sier Fosse.

Senioringeniør Kolbjørn Berge i Sjøfartsdirektoratet sier at de også er svært ivrige på å finne årsak.

Sikkerhetsvarsel

Direktoratet sendte mandag ut en foreløpig sikkerhetsmelding i samråd med batteriprodusent Corvus.

Der påpekes det at alle batteriinstallasjoner på skip til enhver tid må være tilkoblet for å sikre tilgang til alarmsystemer og feilkilder.

I sikkerhetsmeldingen oppfordres også til ny risikovurdering knyttet til farene ved mulig gassutvikling ved en brann/hendelse med batteriinstallasjonene.

Under oppdatering

Batteripakkene om bord på ferga var frakoblet da det oppsto røykutvikling og brann torsdag kveld. Brannen ble slokket, men fredag morgen oppsto det en eksplosjon i batterirommet.

Administrerende direktør Gunvald Motvedt i Westcon Power & Automation sier at batteriene var frakoblet fordi Corvus skulle gjøre en oppdatering.

MF Ytterøyningen Bygget: Fiskerstrand Verft 2006 Design: Mulit Maritime Lengde: 49,8 meter Bredde. 14 meter Passasjerer: 160 Biler: 38 (PBE)

– Fergen hadde vært i drift etter ombygging, men det ble oppdaget feil som gjorde en oppdatering nødvendig, sier Motvedt til TU.

Nesten 2 MWh

MF Ytterøyningen ble i sommer bygget om til hybrid drift ved Westcon Verft i Ølen, med Westcon Power & Automation som kontraktspart for rederiet Norled.

Batteriprodusent Corvus er underleverandør til Westcon Power & Automation.

Leveransen besto av vannkjølte litium ione-batterier av typen Orca Ess. Batteripakken var på totalt 1.980 kWh. Til sammenlikning har batterifergen Ampere 2 x 500 kWh batteripakke.

Motvedt opplyser at Westcon Power & Automation har gått gjennom all dokumentasjon rundt leveranser og installasjon, men må om bord for å kunne vite mer.

Godkjent batteri

– I likhet med alle andre er vi opptatt av å komme til bunns i årsaksforholdene, sier Motvedt.

Blant dokumentasjonen er sertifikatet for batteriinstallasjonen, som er utstedt av Sjøfartsdirektoratet 28. juni. Fergen er ikke klasset i noe klasseselskap slik det er vanlig for skip, men godkjennes direkte av Sjøfartsdirektoratet.

– Det ble utstedt etter den siste testen, opplyser Motvedt.

Han opplyser at det var gjennomført en risikoanalyse av batterirom og prosedyrer i henhold til Sjøfartsdirektoratets krav. Det inngår i dokumentasjonen Westcon Power & Automation har gjennomgått.

Batterirommet hadde to brannslokkingssystemer, vanntåke og Novec gassbasert.