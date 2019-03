Ferdsskriverdata bekrefter likheter mellom to 737 Max-ulykker

Helt siden ET302 styrtet like etter avgang fra Addis Abeba i Etiopa søndag 10. mars, har det blitt pekt på mulige felles årsakssammenhenger med et tilsvarende nytt Boeing 737 Max-fly som styrtet i Indonesia 29. oktober i fjor.

Nå ser det ut til at også foreløpige analyser av dataene fra ulykkesflyets ferdsskriver og taleregistrator peker i den retning:

– Det er klare likheter mellom de to ulykkene, opplyste den etiopiske transportministeren Dagmawit Moges på en pressekonferanse søndag, én uke etter ulykken som kostet 157 mennesker livet.

Anonyme kilder: FAA snudde da de oppdaget at ulykkesflyet var trimmet med snuta ned

Har berget dataene

Ferdsskriver («flight data recorder», FDR) og taleregistrator («cockpit voice recorder», CVR) er blant de viktigste verktøyene havariinspektørene har i sitt arbeid med å gjenskape hendelseskjeden og årsakssammenhengene etter en flyulykke.

Flyfoto av havaristedet, cirka 60 kilometer sørøst for Addis Abeba. Foto: Yidnek Kirubel

Boksene var ikke verre skadet enn at det lyktes den franske havarikommisjonen BEA å laste ned informasjonen. Ifølge Moges er dette altså med på å stadfeste at det er tydelige likhetstrekk mellom ulykken med Ethiopian Airlines og den med Lion Air, noe som er bekreftet av både den etiopiske og den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) som bidrar i undersøkelsen.

Ministeren varsler samtidig at det trolig vil bli publisert informasjon om mer detaljerte analyser av disse dataene senere denne uka, og ikke minst i den foreløpige havarirapporten som vil komme innen 30 dager etter ulykken, altså før 9. april.

Ifølge den foreløpige rapporten etter Lion Air-ulykken var flygerne ikke i stand til å forhindre at en ny software som var innført på 737 Max, kjent som «Manoeuvring Characteristics Augmentation System» (MCAS), styrte flyet mot bakken. Det som utløste katastrofen var en defekt sensor som måler flyets angrepsvinkel (AoA), og som fôret flyets datamaskin med feilinformasjon om at flyet var i ferd med å steile og dermed hadde behov for å peke snuta nedover.

Halepartiet på en Boeing 737 Max 9 på fabrikken i Renton. Foto: Stephen Brashear

Besetningen i Lion Air-flyet kjempet mot automatikken i 13 minutter før de mistet kontrollen og styrtet. Ethiopian Airlines-flyet styrtet seks minutter etter avgang.

Fra før har amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) meldt at også analyser av satellittdata og funn på havaristedet knytter de to ulykkene sammen. Det var dette FAA oppga som grunn til at de som siste myndighet satte 737 Max-flåten på bakken. Ifølge flere amerikanske medier skal det være snakk om at haleroret sto i en uvanlig posisjon, trimmet til å peke snuta ned, samt profilen på selve flygningen som knytter ET302 og Lion Air flyprofilen sammen.

I etterkant av den etiopiske transportministerens uttalelser, kom Boeing-sjef Dennis Muilenburg med en ny melding. Der gjentar han at Boeing er i ferd med å sluttføre arbeidet med en ny software som blant annet vil endre på hvordan MCAS håndterer feil sensordata.

Spørsmål ved sertifiseringen

Samtidig som selve ulykkesundersøkelsen går framover, ikke minst etter at CVR/FDR-innholdet er berget, kommer det stadig nye rapporter som setter både flyprodusenten og sertifiserende myndigheter under lupen.

Vrakrester av ET302 er samlet sammen og undersøkelsene pågikk lørdag fortsatt for fullt. Foto: Tony Karumba

NTB refererer til en artikkel i Wall Street Journal som forteller at transportdepartementet i USA har startet føderal gransking av godkjenningen som luftfartsmyndigheten FAA ga til Boeings 737 MAX-fly. Stevningen ble sendt dagen etter ET302-ulykken. Samtidig undersøker samferdselsdepartementet i Washington også FAAs sertifisering av flytypen og godkjenning av MCAS.

Seattle Times publiserte søndag en stor reportasje om sertifiseringsprosessen for 737 Max generelt og MCAS spesielt. Der kommer det blant annet fram at systemet ga en mye mer kraftfull inngripen enn det som opprinnelig var forutsatt, og ikke minst at systemet ville forsøke seg på nytt dersom flygeren ikke aktivt skrudde det av, men kun responderte med kontrollene - og følgelig hadde potensial til å i praksis sette flyet i bratt stup.

Også Kongressen kan komme til å granske sertifiseringen av 737 MAX-flytypen. Transport- og infrastrukturkomiteens leder Peter DeFazio i Representantenes hus, planlegger å igangsette gransking, og kan komme til å gjennomføre offentlige høringer, ifølge kilder i Kongressen.

– Både FAA og Boeings troverdighet står på spill her. Og det globale systemet med gjensidig sertifisering av flytyper står også på spill, sier Richard Aboulafa, som er luftfartsanalytiker i Teal Group, ifølge AFP/NTB.

Illustrasjonen er laget av danske Teknologiens mediehus Ingeniøren.