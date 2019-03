Å lese av ferdsskriveren fra Boeing 737 Max-flyet kan ta timer eller dager

Ferdsskriveren og taleregistratoren (FDR/CVR) fra Boeing 737 Max 8-flyet som styret i Etiopia søndag har ankommet Le Bourget nord for Paris, og de første forsøkene på å laste ned informasjonen vil bli gjort i løpet av torsdagen.

Det opplyser en talsperson for den franske flyhavarikommisjonen (Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, BEA) til Reuters.

Nye funn knytter to Max-ulykker tettere sammen: Nå setter også USA flåten på bakken

Ukjent tilstand

Ferdsskriver («flight data recorder», FDR) og taleregistrator («cockpit voice recorder», CVR) er blant de viktigste verktøyene havariinspektørene har i sitt arbeid med å gjenskape hendelseskjeden og årsakssammenhengene etter en flyulykke.

BEA-talspersonen kunne ikke gi noe svar på hva slags tilstand disse boksene befinner seg i. Når de på laboratoriet forhåpentlig har lykkes med å lese av dataene, skal de analyseres. Dette kan ta alt fra en del timer til mange dager.

Ettersom BEA er fransk, og dermed deltar i alle undersøkelser som involverer Airbus-fly, har denne kommisjonen åpenbart mye erfaring med denne typen arbeid. På lik linje med den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) som deltar i alle undersøkelser som angår Boeing-fly, inkludert denne.

FDR-boksens oppgave er å lagre vitale data fra flyets instrumenter og sensorer, mens CVR-boksens fremste oppgave er å ta opp lyden i cockpit. Ikke bare samtaler, men også radiooverføringer, lydalarmer, kontroll- og bryterbevegelser og lyder fra motor og luftstrøm.

Dataene fra ferdsskriveren ga vesentlige bidrag til den foreløpige rapporten om Lion Air-havariet som kom i november.

Hele flåten på bakken

Som alltid er det et press på alle involverte parter om å finne svar raskt, ikke minst fordi hele den globale flåten på 371 Boeing 737 Max-fly nå står på bakken etter at sertifiserende myndigheter, amerikanske FAA, som siste instans vedtok dette onsdag.

Flyforbudet ble begrunnet med nye funn på havaristedet for ET302 utenfor Addis Abeba, samt analyser av satellittdata som peker på likheter i flyprofilene på denne flygningen og ved Lion Air-ulykken i Indonesia 29. oktober i fjor.

Både amerikanske og europeiske luftfartsmyndigheter (Easa) har understreker at det fortsatt er for tidlig å si med sikerhet at ulykkene med Lion Air Flight 610 og Ethiopian Airlines Flight 302 hadde samme utløsende årsak.