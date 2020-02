Feirer 15 år på norsk sokkel: Snart skal også den amerikanske presidenten fraktes med helikopteret 

Sist fredag kunne en av norsk luftfarts viktigste arbeidshester feire 15-årsjubileum.

Sikorsky S-92A heter helikopteret som i dag utfører det meste av arbeidet for norsk oljeindustri.

Norsk Helikopter, som i dag heter Bristow Norway, var oppstartsoperatør på S-92A i Europa. Mandag 21. februar 2005 gikk den første flygningen med oljearbeidere.

Det var helikopteret «LN-ONN», med serienummer 11, som fløy for daværende Statoil fra Flesland.

Presidenthelikopter

Samtidig som at 15-årsjubileet ble markert, kunne den amerikanske helikopterprodusenten, som nå eies av Lockheed Martin, melde om at de nå har vunnet en ny kontrakt om å produsere seks modifiserte S-92 presidenthelikoptre.

Dette er en del av US Marine Corps planlagte anskaffelse av 23 VH-92A-helikoptre, og de skal leveres i 2022. Fra før er det det inngått avtale om å levere seks helikoptre fra den første LRIP-serien («Low Rate Initial Production»).

Det første testflyet, kalt «Engineering Development Model 1» (EDM-1), gjennomførte de to første flygningene ved Sikorsky-hovedkontoret i Stratford, Connecticut 28. juli 2017.

Kaptein Pål Olav Pettersen (i midten) fløy den første flygningen med S-92A fra Flesland i 2005. Her er han ved samme helikopter, sammen med styrmann Jacob Eskildsen (t.v) og tekniker Audun Torsvik som også deltok under innføringen av den nye flytypen. Foto: Tony Hammerstad, Bristow

Testflåten er i ferd med å få sitt sjette helikopter, og det er så langt akkumulert over tusen flytimer. Senere i 2020 går VH-92A-programmet inn i fasen som kalles «Initial Operational Test and Evaluation» (IOT&E) på marineflybasen Patuxent River i Maryland på USAs østkyst.

Deretter kan den amerikanske Marine Helicopter Squadron One (HMX-1) gjøre det samme som den norske 330-skvadronen, nemlig å fase ut Sea King-helikoptre.

VH-3D heter denne versjonen av Sea King som i over 40 år er blitt brukt til å transportere presidenten, regjeringsmedlemmer og andre høytstående personer.

Kunne blitt AW101

Sikorsky er selvsagt stolte over at de har sørget for helikoptertransport for alle presidentene siden Dwight D. Eisenhower.

Eisenhower tok i bruk det første, et VH-34 Choctaw (basert på S-58), da han i 1957 var nødt til å avbryte ferien og i all hast dra tilbake til Det hvite hus. En totimers biltur ble erstattet med sju minutter i helikopter, heter det i HMX-1s historie.

Mens John F. Kennedy satt som president, gikk marinekorps-skvadronen over til VH-3A Sea King (S-61). Disse ble fløyet i om lag 15 år før de ble faset ut og erstattet av oppgraderte VH-3D Sea King på slutten av 70-tallet.

Det er altså HMX-1-skvadronen, med base i Quantico ved Potomac-elva sør for Washington D.C, som opererer disse helikoptrene som har kallesignalet «Marine One» når presidenten er om bord. På samme måte som at VC-25A-flyene, basert på Boeing 747-200B, heter «Air Force One» når de har med seg en amerikansk president.

En stund så det ut som at HMX-1 skulle gjøre akkurat som 330-skvadronen, nemlig å erstatte Sea King med AW101.

Bristows Sikorsky S-92A-helikopter som bidro til at flåten passerte en million flytimer i mai 2016. Nå er timetallet over halvannen million. Bilde: Per Erlien Dalløkken

I 2005 vant Leonardo Helicopters (daværende AgustaWestland) kontrakten om å levere presidenthelikopter til USA med en AW101 med nye motorer og avionikk og som fikk navnet VH-71 Kestrel. Denne kontrakten ble imidlertid vraket av president Barack Obama i 2009.

Arbeidet Leonardo hadde lagt ned var ikke bortkastet. De brukte denne versjonen som grunnlag for en ny sar-plattform. Dette ble til den italienske csar-versjonen («combat sar») AW101-611 som den norske versjonen AW101-612 baserer seg på.

Redningshelikopter

Ifølge Sikorsky har den samlede S-92A-flåten nå passert 1,5 millioner flytimer, hvorav en ikke ubetydelig andel har skjedd med norskregistrerte helikoptre.

Helikoptrene har de siste årene vært nødt til å ta et større ansvar her til lands, etter at de nyeste Super Puma-helikoptrene ble tatt ut av drift etter Turøy-ulykken 29. april 2016.

Nå brukes S-92A også til søk- og redning (sar) og ambulanseoppdrag. Sar-helikoptrene er en helt sentral ressurs i oljebransjens områdeberedskap. Ifølge retningslinjene skal 21 personer, med andre ord et fullastet helikopter, kunne reddes opp av sjøen i løpet av to timer. Det er også et krav om at syke skal kunne fraktes til sykehus innen tre timer.

Det letes fortsatt etter et mulig nummer to-helikopter for redundans i tilfelle det for eksempel skulle oppstå tekniske problemer som setter hele S-92-flåten på bakken en periode. Slik situasjonen er i dag, ville dette medført store konsekvenser for transporten av personale til og fra offshoreinstallasjonene.