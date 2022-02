Får gratis elbil i et halvt år – deretter kan den eksporteres til Norge

Tyskland innførte rause elbilinsentiver i 2020. En miljøbonus gir en direkte støtte på inntil 9000 euro – over 90.000 kroner – til kjøp av elbil. 6000 euro betales av staten, og resten av bilprodusenten.

For elbiler som koster over 40.000 euro er støtten noe lavere.

Ordningen har bidratt til at elbilsalget i Tyskland har tatt av. I 2021 hadde elbilene 13,6 prosent andel av nybilsalget i landet.

Mange har funnet ut at dette systemet kan utnyttes. Etter at de har fått den rause støtte kan bilene selges til for eksempel Norge.

Kjøper bilen tilbake til fullpris

Det har gjort at noen bilforhandlere tilbyr kundene å eie en Tesla gratis i et halvt år.

Ordningen fungerer slik: Du kjøper en elbil gjennom en bilforhandler, og søker om kjøpsstøtte. Bilforhandleren garanterer deretter å kjøpe tilbake bilen et halvt år senere for det samme du kjøpte den for – minus kjøpsstøtten.

Dermed har du som forbruker hatt gratis bil betalt av staten, mens forhandleren kan ta bilen tilbake, snu seg rundt og eksportere den til utlandet.

Alle kan søke om kjøpsstøtte, men det kreves at du ikke selger bilen på et halvt år. Gjør du det, må du betale den tilbake.

En tysk bilforhandler lokker med «gratis» Tesla eller Polestar i et halvt år. Foto: Marius Valle

Bilene går i hovedsak til Skandinavia

Det er den tyske avisen Wirtschaftswoche som omtaler praksisen, og som viser til konkrete eksempler på praksisen, hvor de tilbyr å kjøpe tilbake Tesla eller Polestar etter seks måneder. Praksisen er ikke ulovlig, skriver de.

Ifølge en bilforhandler avisen har snakket med selges de brukte bilene i hovedsak til kunder i Skandinavia. Her er etterspørselen etter elbiler høy.

Så mange som 30.000 brukte elbiler som ble solgt nye i Tyskland for ni måneder eller kortere tid siden skal ha blitt avregistrert i Tyskland i 2021, ifølge Center of Automotive Management (CAM). De har laget en rapport som viser at dette gjelder en av åtte nye elbiler registrert i Tyskland i 2021.

En del av disse er nødvendigvis biler som er vraket etter kollisjoner, men dette er trolig unntakene, sier rapportens forfatter til avisen. Det er særlig BMW og Tesla som eksporteres fra Tyskland.

CAM estimerer at tyske myndigheter har brukt 240 millioner euro (ca. 2.4 mrd. kr) på biler som har blitt sendt ut av landet.

Det gjøres nå tiltak på føderalt nivå som skal gjøre det vanskeligere å eksportere biler som har fått kjøpsstøtte. Avisens kilder hevder at det tyske finansdepartementet ønsker å justere minstekravet for videresalg opp til 12 måneder, men at dette ikke vil tre i kraft før i 2023.

Slik er bruktimporten til Norge

Vi spurte Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) om det er mulig å se hvor mange nesten nye biler som bruktimporteres fra Tyskland.

De har ingen mulighet til å filtrere bruktimport på opprinnelsesland, forklarer Thorvalt Gjønnæss, produktsjef i OFV. De kan imidlertid hente ut data for aldersintervall ved importtidspunkt.

Tallene viser at det i årene før 2021 var flest biler under 6 måneder som ble importert til Norge. I 2021 var det et brått skifte.

Bruktimporten skjøt i været sammenlignet med 2020 og 2019, og de aller fleste importerte bilene var over seks måneder gamle.

Det betyr ikke nødvendigvis at tallene utvetydig viser at tyske biler eksporteres til Norge etter et halvt år. Gjønæss tror de lange ventelistene på nye elbiler kan være en del av forklaringen.

Altså kan det tenkes at mange velger å kjøpe en nesten ny elbil fra utlandet. Om CAR-rapporten som sier at de fleste seks måneder gamle elbilene eksporteres til Skandinavia stemmer, er det likevel rimelig å anta at vi også ser et utslag av dette i registreringsstatistikken.

Om vi ser generelt på bruktbilimporten for elbiler, kan vi se et litt større bilde.

Det er ikke helt enkelt å lese ut hvordan eksporten av nesten nye elbiler fra Tyskland eventuelt har gitt utslag på statistikken.

Den tyske kjøpsstøtten ble utbetalt for nye biler kjøpt fra 3. juni 2020, og bilene kunne deretter eksporteres seks måneder senere.

Vi ser at det ble importert flere brukte elbiler til Norge fra januar 2021, altså et halvt år senere. Det kan se ut til at flere brukte elbiler har blitt importert til Norge som følge av bedre tilgang på slike biler.

I juli 2021 var andelen bruktimporterte elbiler nær 13 prosent, og i oktober nær 12 prosent.

Det er mange effekter som maskerer utslaget tyske bruktimporterte biler eventuelt har på statistikken. For det første øker elbilsalget bratt, drevet av blant annet større tilgjengelig utvalg av biler.

Andelen bruktimporterte elbiler har dessuten gått betydelig ned de siste årene.

Vi ser at bruktimporten falt betydelig i 2019 etter at bilsalget i Norge ble talt med i EUs CO 2 -statistikk. Dette tettet et smutthull hvor enkelte bilprodusenter først registrerte nye elbiler i et EU-land, for deretter å eksportere dem til Norge.

Dette ble gjort for at elbilsalget skulle telles med i produsentenes totale CO 2 -utslipp i EU. Fra 2019 var ikke dette lenger nødvendig ettersom biler førstegangsregistrert i Norge ble talt med i EU-tallene.

Dermed gikk bruktimportandelen ned i 2019 og 2020, før den økte igjen i 2021.

Tallene viser dessuten ikke hvor bilene er importert fra, så at økningen i 2021 skyldes tilgangen til brukte biler fra Tyskland er ikke sikkert.

Enkelte modeller importeres mer enn andre

Selv om det er tyske bilforhandlere som tilbyr å kjøpe tilbake Tesla-modeller etter et halvt år, ser det ikke ut til at det gir særlig utslag på bruktimporten av Tesla til Norge.

Vi har ikke tall for bruktimport av spesifikke modeller de siste årene, men ser vi på populære bilmodeller som har blitt levert første gang fra og med 2019, ser det slik ut:

Ifølge Elbilstatistikk.no er det registrert til sammen 35.559 Tesla Model 3 i Norge. Kun 12 eksemplarer, 0,03 prosent, er bruktimportert. For Model Y er tallet én bil, og den er importert fra USA. Model 3 ble første gang levert til norske kunder i 2019, og Model Y i august 2021.

Det har imidlertid blitt importert svært mange Audi E-Tron, totalt 1904, eller 8,46 prosent av totalt 22.519 eksemplarer som har blitt registrert i Norge. Denne modellen ble levert til norske kunder første gang i 2019.

Blant modellene med forholdsvis høy andel bruktimport finner vi blant andre:

Volvo XC40 (2,44 prosent)

Hyundai Ioniq 5 (3,29 prosent)

Mercedes EQC (4,07 prosent)

Porsche Taycan (4,67 prosent)

Peugeot e-2008 (5,28 prosent)

Skoda Enyaq (7,04 prosent)

Peugeot e-208 (7,05 prosent)

Opel Corsa-e (11,19 prosent)

Andre modeller importeres det lite av, blant andre:

Polestar 2 (0,04 prosent)

Volkswagen ID.3 (0,27 prosent)

Ford Mustang Mach-e (0,7 prosent)

BMW iX3 (0,71 prosent)

VW ID.4 (0,97 prosent)

At det ifølge CAR-rapporten er særlig populært å eksportere BMW og Tesla til Skandinavia kan godt stemme, men tallene tyder på at de i så fall ender opp i Danmark og Sverige.