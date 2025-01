Under en rutinemessig kontroll av Strindheimstunnelen i Trøndelag oppdaget Statens vegvesen sprekker og deformasjoner i bergsikringen.

En grundig spesialinspeksjon av tunnelen avdekket så uregelmessigheter knyttet til bergsikringen og bergforholdene i tunnelen, opplyser Statens Vegvesen i en pressemelding.

– Etter de første funnene er det jobbet intensivt for å kartlegge og overvåke tilstanden. Vi understreker at tunnelen er trygg for trafikk, sier Johnny Skår, seksjonssjef for vedlikehold i Statens Vegvesen Midt-Norge.

Utfordrende bergart

Spesialinspeksjonen avdekket at bergsikringen gjennom bolting og sprøytebetong ikke er godt nok dimensjonert for bergforholdene i tunnelen, som ble ferdig bygget i 2014.

Bergforholdene var allerede før byggestart i 2010 kartlagt som krevende, men undersøkelsene tyder på at det er større innslag av kleberstein enn tidligere forutsatt.

– Kleberstein er utfordrende da denne bergarten har lavere styrke og deformerer lettere enn andre bergarter. Dette gjør at det blir mer utfordrende å stabilisere tunnelløpet med tradisjonelle metoder som sprøytebetong og bolting. Problemområdet begrenser seg til cirka 50 meters lengde i klebersteinssonen, sier Skår.

Ukentlig kontroll og målinger

På tross av at tunnelen anses som trygg å bruke har Vegvesenet iverksatt en omfattende overvåking frem til arbeidet med å sikre tunnelen vil igangsettes en gang på våren.

Det gjennomføres nå ukentlige kontroller av tunnelen, som gjør at Statens vegvesen mener de har god og løpende oversikt over tilstanden til sprekkene og deformasjonene.

– Det er automatisk varsling knyttet til rystelsesmålingene, mens prismemålingene leses av manuelt i henhold til etablert rutine. Kombinert med ukentlig inspeksjoner har vi nå god oversikt over sprekker og deformasjoner og har ikke sporet endringer av betydning etter at målinger og kontroller startet, sier Skår.