Fant ny løsning som gir gravefri tilkobling av hus til hovedvannledning

Norwegian Tech Awards - Kandidat 4 HVA: Teknologi for gravefri tilkobling av hus til hovedvannledning.

HVEM: Hawle Water Technology, Techni og Båsum Boring

Borre, Horten:

– Cheese!

Man kan høre det på Harald Borgens noe anstrengte stemme. Sjefsingeniøren i Techni er ikke helt komfortabel med å posere foran TU-journalistens kamera.

Likevel forsøker han, sammen med Hawle Water Technologies forretningsutvikler Borghild Teigland Folkedal, å gjøre det beste ut av fotograferingen.

Techni, Hawle Water Technology og Båsum Boring er nemlig nominert til TUs ingeniørpris, Norwegian Technology Award 2017.

Trekløveret har funnet en ny løsning på en oppgave som i dag medfører støy, stengte gater, høye utgifter og CO2-utslipp.

Folkedal viser frem borehodet. Foto: Mathias Klingenberg

For å koble et hus til hovedvannledningen må man med dagens metoder legge rør ved å grave opp grunnen.

Hawle, Techni og Båsum har sammen utviklet en løsning for å gi husene vanntilførsel uten å grave.

Løsningen en boremaskin som kan bæres ned i husets kjeller. Herfra borer man seg frem til hovedvannledningen.

Boremaskinen suppleres av to verktøy som sendes inn i hovedvannledningen: En rørlogger logger posisjonen til hovedvannledningen og sender informasjonen til videre til borestrengen. Den spesialutviklede anboringsroboten sendes ned hovedvannledningen for å montere en anboring som stikkledningen kobler seg på.

Norwegian Tech Award Årlig pristildeling i regi av Teknisk Ukeblad Kriterier: Skal representere en god ingeniørmessig løsning eller gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Vinner kåres i en kombinasjon av leseravstemning på tu.no og en fagjury. Vinneren offentliggjøres og prisen deles ut på Industri Futurum på Gardermoen 20. november. Juryen består av:

Lise Lyngsnes Randeberg (juryleder) TEKNA

Trond Markussen, NITO

Walter Qvam, Digital Norway

Daniel Ras Vidal, Abelia

Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet

Knut E. Sunde, Norsk Industri

Liv Kari Hansteen, RIF

Jan Moberg, TU

Dermed reduseres inngrepet i infrastrukturen drastisk. Trekløveret mener man reduserer tidsbruken med 50 prosent mens kostnadene reduseres med 40 prosent sammenliknet med dagens metoder. CO2-utslippet forbundet med arbeidet reduseres med 90 prosent, ifølge konsortiet.

Fant hverandre på speed-date

Prosjektet startet da Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune arrangerte NoDig Challenge. Etaten spurte markedet spesifikt om gravefrie metoder for tilkobling fra hus til hovedvannledning.

Østerrikske Hawle hadde tidligere bestemt seg for å satse på gravefrie tilkoblinger, og reiste til Oslo i håp om å finne partnere.

Techni var ikke fremmed for boreteknologi.

– Tidligere hadde vi jobbet med en robotisert drillingløsning for skiferolje. Basert på dette laget vi et konsept som vi tok med til det første møtet med Oslo kommune, sier Borgen i Techni.

Stikkledning og vannledning pa testfelt på Ås. Foto: Tone Spieler, Vann- og avløpsetaten

Mellom 30 og 40 leverandører var tilstede på den første dialogkonferansen. Gjennom en speed-date-prosess fant Hawle, Techni og Båsum hverandre.

Hawle laget anboringsenheten og stod for prosjektets finansiering, mens Techni tok seg av hoveddelen av den tekniske utviklingen. Båsum fungerte som rådgiver gjennom hele prosessen.

50.000 utviklingstimer

50.000 utviklingstimer senere står løsningen igjen som vinneren av Oslo kommunes konkurranse. Som del av konkurransen ble systemet fullskalatestet på et anlegg på Ås. Planen er å bruke løsningen i et av kommunens prosjekter neste år.

Borghild Teigland Folkedal, forretningsutvikler i Hawle, er glad i anboringsroboten som borer hull i hovedvannledningen og setter inn anboringsenheten. Foto: Mathias Klingenberg

– Vann- og avløpsetaten har stilt krav, ressurser til disposisjon og fulgt utviklingen tett. De har vært en fantastisk partner, sier Folkedal i Hawle.

Oppgradering av vannanlegg er et multimilliardmarked i Norge alene. Norsk vann estimerer et investeringsbehov på 280 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene frem mot 2040. 56 prosent av dette gjelder vannforsyningen.

UAVHENGIG VURDERING: Professor Sveinung Sægrov, institutt for bygg og miljøteknikk, var en av tre uavhengige eksperter som vurderte løsningene i konkurransen til vann- og avløpsetaten i Oslo kommune: Det er absolutt en verdig kandidat, og en veldig kompleks affære. Oslo Vann og avløp arrangerte konkurransen etter å ha ønsket seg teknologien i flere år. To kandidater ble valgt ut til å demonstrere sine konsepter. Den ene trakk seg ut, det ble for vanskelig. Bare Hawle/Techni/Båsum klarte det og har vist i praksis at teknologien fungerer. Om det blir en kommersiell suksess gjenstår, men de har vist at de har utviklet en metode og teknologi som fungerer. Teknologien er imponerende på flere måter. Ikke bare at de har overført boreteknologi fra offshore, retningsstyrt og treffer eksakt, men de klarer også å anbore vannrøret og lage en tett kobling. Jeg har sett andre tekniske forslag til løsninger, men ingen som har klart det. Bedriftene har satset mye selv, og teknologien har helt sikkert et internasjonalt potensiale. Bare i Oslo er det et stort marked, både for å koble på nye bygninger, hus og bedrifter, samt til erstatning for gammelt, utslitt, korrodert og lekk vannforsyning. Selv om det nok ikke blir noe krav om «no-dig» for alle prosjekter, er det svært ugunstig å stenge trafikk og grave opp gater. Det finnes mye infrastruktur i bakken allerede, som andre rør, kabler og bergvarmerør. Området må skannes fra overflaten før man legger en trasé. Med retningsstyrt boring kan hindringer omgås. Teknologien har antakelig også et potensial innen avløp også, men der finnes det allerede andre «no-dig»-løsninger. Potensialet ligger for eksempel der det ikke finnes rør allerede. Avløp er likevel ikke så komplekst som vannledninger med trykk, så der er nok markedet og behovet størst.

– Dette er et teknologisk gjennombrudd. Det er en fantastisk løsning som demonstrerer både kreativ teft og pågangsmot etter mange års hardt arbeid, sa Sigurd Grande, avdelingsdirektør for Vann og avløp i Oslo kommune, til TU da vi først skrev om løsningen.

– Vi vant fordi vi turte å tenke annerledes. Andre prøvde å videreføre konvensjonell boring, men her må man tenke helt nytt, sier Borgen og Folkedal.



Fem elementer

Løsningen kan deles opp i fem elementer.

1. Rørloggeren logger posisjonen til hovedrøret og gir denne informasjonen videre til borestrengen. Dataene blir konvertert i et geografisk informasjonssystem som fremstiller grunnen tredimensjonalt.

– Det gir et bilde av rørets beliggenhet med millimeters nøyaktighet vertikalt, sier Borgen.

2. Borestrengen borer størsteparten av strekningen. Strengen er styrbar med et selvdrevet, ekspanderende borehode. Den har også et system for å knuse boremassene og suge det ut av borestrengen ved hjelp av spyling og vakuum. Rundt strengen ligger et rør, et såkalt varerør, som følger etter borehodet. Varerøret blir igjen etter at boringen er fullført og borestrengen trekkes ut. Varerøret sørger for fri adkomst for stikkledningen.

– Vanligvis legges stikkledningen alene, uten noe beskyttende varerør. Vi fører varerøret inn samtidig med boringen. Det gjør det også lettere å bytte ut stikkledningen senere, sier Borgen.

Multiverktøyet tar seg gjennom ulike hindringer man møter på veien til hovedvannledningen. Foto: Mathias Klingenberg

3. Dersom man må forsere hindringer som for eksempel stein, stålrør eller trerøtter, sender man inn et multiverktøy som knuser dette med ulike verktøy. På lik linje med borestrengen suger multiverktøyet ut boremassene Vel fremme ved hovedledningen, forsegles varerøret til hovedrøret. Multiverktøyet borer også et pilothull i hovedvannrøret. Multiverktøyet har kamera og lys for presis navigasjon.

4. Basert på pilotrøret i hovedvannledningen, sender man inn en anboringsrobot som borer hull i hovedledningen fra innsiden av ledningen. Anboringsroboten monterer også anboringsstykket.

– Det er det første anboringssystemet som borer fra innsiden av hovedledningen. Det gir en kontrollert påkobling på rørveggen med riktig moment hver gang, forteller Folkedal.

Påkoblingsverktøyet er et hydraulisk drevet leddsystem for posisjonering og sammenkombing av stikkledning med bajonettilkobling til anboringsstykket. Verktøyet sitter inne i stikkledningen og har kamera og lys. Foto: Mathias Klingenberg

5. Stikkledningen klikkes så på anboringsstykket. Påkoblingsverktøyet er et hydraulisk drevet leddsystem for posisjonering og sammenkobling. Verktøyet sitter inne i stikkledningen og har kamera og lys.

– Anborings- og tilkoblingsstykket er så bra at Oslo kommune vil kreve denne løsningen ved utblokkingsjobber, sier Folkedal.

Skal optimalisere løsningen

Selskapene har bevist at teknologien fungerer og konsentrerer seg nå om å utvikle en kommersiell utgave av løsningen. Tanken er at alt utstyret som trengs får plass i en varebil som parkerer utenfor det aktuelle huset.

– Vi skal optimalisere løsningen, og dermed redusere lengde og vekt, sier Folkedal.

De er nå i samtaler med flere aktuelle partnere for å industrialisere og kommersialisere løsningen.

– Vi skal nå bygge opp vår organisasjon rundt denne løsningen og ønsker å etablere et samarbeid med kompetente partnere om produksjon, utvikline og distribusjon. Hawle finansierer dette prosjektet for å være i forkant av utviklingen innen gravefrie løsninger, sier Folkedal.

GLAD GJENG: Fra venstre: Borghild Teigland Folkedal, Harald Borgen, Ola Strand, Frode Hansen, Pål O. Solberg, Bjørnar Simonsen (bak), Linda Holm (foran), Trond Sjulstad. Foto: Mathias Klingenberg

Hun mener det også er muligheter for å overføre teknologien til andre områder, som avløpshåndtering.

Selskapene er spent på utfallet av Norwegian Technology Award 2017.

– Vår løsning får svært stor innvirkning på den vanlige mannen i gata. Det gjør forstyrrende gategraving overflødig, sier Folkedal.