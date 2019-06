FAA: Boeing 737 MAX-fly kan ha feilproduserte flydeler

FAA sier søndag at 179 MAX-fly og 133 av Boeings NG-modell kan være rammet. Feilen gjelder slats som er plassert på flyenes vinger, skriver Reuters (åpner i nytt vindu).

– De aktuelle flydelene kan være sårbare for feil som følge av en ufullstendig produksjonsprosess, sier FAA i en uttalelse. Myndigheten har gitt Boeing ti dager på å fjerne flydelene.

Boeing sier de har identifisert 21 fly av NG-typen som trolig har problemer med flydeler. De har i tillegg rådet flyselskaper til å undersøke ytterligere 122 fly.

Til sammen 346 mennesker har mistet livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober og Etiopia i mars. Flytypen ble etter Etiopia-ulykken satt på bakken av luftfartsmyndigheter over hele verden.

Skal ha rettet programvaren

Ifølge Boeing har de nå rettet opp mangler ved programvaren ved simulatorene der pilotene som skulle fly 737 MAX-flyene fikk sin opplæring.

– Boeing har korrigert 737 MAX-simulatorprogramvaren, og har gitt ytterligere informasjon til enhetsoperatører for å sikre at simulatoropplevelsen er representativ for ulike flyforhold, sa selskapet i en uttalelse i mai.

Amerikanske tilsynsmyndigheter (FAA) vurderte allerede i fjor å sette noen Boeing 737 MAX-fly på bakken.

I mars fortalte den etiopiske transportministeren Dagmawit Moges at de første analysene av ferdsskriveren og taleregistratoren ga klare indikasjoner på at det var en sammenheng mellom de to ulykkene, ifølge de franske og amerikanske havarikommisjonene (BEA og NTSB) som har bidratt til avlesingen av disse dataene.

Fikk tak i informasjon fra ferdsskriver

Teorien er at det konkret skal være snakk om at ferdsskriveren («flight data recorder», FDR) viser at AoA-dataene fra 737 Max-flyet i Etiopia er «svært, svært like» de som ble lastet ned fra ferdsskriveren fra ulykkesflyet i Indonesia.

Ferdsskriver («flight data recorder», FDR) og taleregistrator («cockpit voice recorder», CVR) er blant de viktigste verktøyene havariinspektørene har i sitt arbeid med å gjenskape hendelseskjeden og årsakssammenhengene etter en flyulykke.

Boksene var ikke verre skadet enn at det lyktes den franske havarikommisjonen BEA å laste ned informasjonen. Ifølge Moges er dette altså med på å stadfeste at det er tydelige likhetstrekk mellom ulykken med Ethiopian Airlines og den med Lion Air, noe som er bekreftet av både den etiopiske og den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) som bidrar i undersøkelsen.