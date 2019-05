Boeing erkjenner feil ved programvaren til 737 MAX-simulator

Det opplyser flyprodusenten Boeing i en uttalelse lørdag.

Boeing kunngjorde i forrige uke at selskapet var ferdig med en programvareoppdatering for 737 MAX-flyene, den nye flymodellen som har vært involvert i to tragiske ulykker der til sammen 346 mennesker mistet livet.

En programvarefeil mistenkes å ha bidratt til begge ulykkene med den nye flytypen.

Ifølge Boeing har de nå rettet opp mangler ved programvaren ved simulatorene der pilotene som skulle fly 737 MAX-flyene fikk sin opplæring.

– Boeing har korrigert 737 MAX-simulatorprogramvaren, og har gitt ytterligere informasjon til enhetsoperatører for å sikre at simulatoropplevelsen er representativ for ulike flyforhold, sier selskapet i en uttalelse.

– Disse endringene vil forbedre simuleringen av kraftbelastninger på det manuelle trimhjulet. Boeing jobber tett sammen med produsentene og tilsynsmyndighetene om disse endringene og forbedringene, og for å sikre at kundetrening ikke blir skadelidende, heter det videre.

Boeing har utviklet en opplæringsmanual som nå gjennomgås av luftfartsmyndighetene i USA (FAA), globale myndigheter og ulike flyselskaper.