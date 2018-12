EU-parlamentet vil påby DAB i bilradioer

Om tre år kan dødsstøtet for FM-radioer i biler i Europa komme. Europaparlamentet har nemlig nettopp vedtatt en ny del av EUs digitale strategi, som blant annet dikterer at nye bilradioer skal kunne motta digitale signaler.

«Bilradiomottakere som er innebygd i et nytt kjøretøy i klasse M, som er gjort tilgjengelig på markedet for salg eller utleie i Unionen fra den ... [to år etter datoen for dette direktivets ikrafttredelse], skal bestå av en mottaker som kan ta imot og gjengi minst radiotjenester sendt ut via digital jordbasert radiooverføring.»

«Mottakere som er i overensstemmelse med harmoniserte standarder med de referansene som er offentliggjort i Den Europeiske Unions Tidende, eller med deler av disse, anses for å oppfylle dette kravet, som er omfattet av disse standardene eller deler av dem,» heter den offisielle formulering i direktivet.

– En avgjørende milepæl

Ifølge bransjemediet Radioworld forventes direktivet å bli godkjent av ministerrådet i begynnelsen av 2019. Dermed kan kravet komme til å gjelde fra begynnelsen av 2021.

Nyheten tas, ikke overraskende, positivt imot i radiobransjen. Presidenten for WorldDAB, Patrick Hannon, kaller det overfor Radioworld for en avgjørende milepæl for digital radio i Europa.

«Det er et tydelig bevis på at DAB+, ses som den fremtidige kjerneplattformen for radio på et tverreuropeisk nivå, sier han til Radioworld og legger vekt på at kravet også kommer til å gjelde i land uten et etablert DAB-nettverk.

Bare lokale FM-stasjoner igjen i Norge

I Norge ble FM-nettet slukket bit for bit i løpet av 2017, og siden har alle større radiokanaler her i landet vært nødt til å sende på DAB-nettet.

Lokale radiostasjoner har imidlertid lov til å sende på FM-nettet på dagens konsesjoner. Disse konsesjonene løper fram til utgangen av 2021, og foreløpig har ingen myndigheter vedtatt at FM-nettet skal slukkes også for nærradioene da.

Tvert i mot foreslo Senterpartiet i midten av november at konsesjonsperioden skal forlenges med 10 år, til 2031. Og signalene fra regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet tyder på at de er positive til forslaget, skriver lokalradio.no.

Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet utgjør i dag et flertall på Stortinget.