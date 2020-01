Etterlyser bedre skilt og høyere gjerder etter dødsulykken på Filipstad

Søndag 24. februar 2019 omkom en ung gutt etter å ha kommet nær kontaktledningsanlegget inne på Filipstad driftsbanegård.

Sammen med to andre hadde han tatt seg inn på sporområdet og klatret opp på taket av et togsett som var hensatt på området, for så å komme i kontakt med kontaktledningen som hadde en spenning på 15.000 volt. De to andre ble alvorlig skadet i ulykken.

I en ny rapport konkluderer Statens Havarikommisjon med at området ikke var sikret i henhold til regelverket.

Manglet skilt

Undersøkelsen av områdesikringen viste at det var et område på ca. 30 meter av gjerdet ved Ruseløkka som ikke var i henhold til Bane Nors tekniske regelverk, står det i rapporten.

Den viser til at det var et hull i gjerdet ved muren til Munkedamsbroen, og at det eksisterende gjerdet på det laveste var 106 centimeter. Gjerdehøyden skal være på 180 centimeter.

Det var heller ikke skiltet «Adgang forbudt» i området.

Undersøkelsen viste i tillegg at de hensatte togsettene og kulverten hadde vært

uten tilsyn over lang tid.

Tepper, liggeunderlag og spraybokser viste også at togmateriellet var blitt benyttet som oppholdssted av flere uønskede personer.

Må se på klatrevennlighet

I rapporten fremmer Statens havarikommisjon to sikkerhetstilrådinger som følge av ulykken.

De ber Bane Nor gjennomgå og sikre korrekt områdesikring for driftsbanegårder.

I tillegg krever de bedre risikovurdering av materielltypenes klatrevennlighet med tanke på hensetting og behov for inspeksjon.

Endrede rutiner

Det er ikke første gang en person omkommer i forbindelse med klatring på togmateriell.

I perioden 1998 til og med ulykken på Filipstad har det vært ti ulykker i forbindelse med strømgjennomgang på grunn av klatring på tog og bruer. Det har resultert i seks personskader og fire omkomne.

I etterkant av ulykken har imidlertid Bane Nor selv gått gjennom egne rutiner og blant annet endret beskrivelsen av hva som blir sett på som klatrevennlig materiell.

Det gjøres nå en mer helhetlig vurdering av områdesikring enn tidligere for avgjørelsen om hensetting av materiell under spenningssatt kontaktledning uten tilsyn.