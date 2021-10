– Et nytt avskrekkingsnivå: F-35A er ferdig med kjernevåpen-testing

F-35A er ett steg nærmere kjernefysisk kapasitet, etter at flytestinga med en oppgradert versjon av B61-bomba, Mod 12, nå er sluttført.

Milepælen ble passert 21. september, melder amerikanske Air Combat Command (ACC).

Mod 12

To F-35A tok av fra flystasjonen Nellis ved Las Vegas i Nevada og fløy nordvest til skytefeltet Tonopah i samme delstat. Her ble det sluppet to B61-12-dummybomber («Joint Test Assemblies», JTA).

Med dette er integrasjonstestinga av B61-12 på F-35A ferdigstilt, men det gjenstår fortsatt en del av sertiseringsprosessen. Neste etappe nå er at dataene fra flytestinga skal analyseres av forsvarsdepartementet og energidepartementet.

B61 er en serie termonukleære gravitasjonsbomber utviklet fra 1960-tallet. B61-12 samler fire B61-varianter (mod 3, 4, 7 og 10) i én, forlenger levetida og øker presisjonen ved å montere nye Boeing-produserte styrefinner («tail kit assembly», TKA).

I den operative testinga ble det sluppet sju bomber i regi US Air Force og ni bomber i regi Department of Energy (DOE) fra B-2A Spirit og F-15E Strike Eagle. Flyvåpenet avsluttet sin testing i november 2019 og energidepartementet i juli 2020.

Fra B61-12 «tail kit assembly»-testing i 2019.

Det amerikanske forsvarsdepartementets organisasjon for operasjonell testing og evaluering (DOT & E) slapp en gradert rapport om dette for ett år siden. I den åpne rapporten skriver organisasjonen at B61-12 TKA har vist seg pålitelig og med stor grad av presisjon gjennom testinga.

Ifølge DOE National Nuclear Security Administration (NNSA) veier B61-12 374 kg og er 3,6 meter lang. Sprengkraften oppgis av ulike kilder, blant annet Federation of American Scientists, å kunne settes til 0,3, 1,5, 10 og 50 kilotonn.

I Europa

Daniel Jackson, divisjonssjef ved ACC Strategic Deterrence and Nuclear Integration, uttaler i meldinga at de med å integrere B61-12 på F-35A når et nytt nivå innen avskrekking. Hittil er det bombeflyet B-2 som er det mest framtredende stealthflyet med kjernevåpen om bord, og nå kan denne kapasiteten også legges til på et femtegenerasjons jagerfly.

ACC sier imidlertid ingen ting om når F-35A blir operativt med B61-12, og luftkampkommandoen påpeker også at ikke alle fly vil være konfigurert til å bære kjernevåpen. Produksjonen av B61-12 skal etter planen starte i løpet av fiskalåret som starter 1. april 2022.

1. oktober aktiverte US Air Force sin første F-35A-skvadron på europeisk jord.

495th Fighter Squadron, med kallenavnet «Valkyries», holder til på flystasjonen RAF Lakenheath i Suffolk i England og mottar sine første fly om et par måneder.

Luftforsvaret uttalte til Teknisk Ukeblad tirsdag at dette vil gi enda flere anledninger til samtrening, samarbeid og integrasjon, både når det kommer til faktisk flygning og simulator, samt at det kan bidra til å utveksle erfaringer rundt det som går på drift, understøttelse og videreutvikling av F-35 som våpensystem.