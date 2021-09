Estisk robotprodusent skal oppgradere gamle norske panservogner

Milrem Robotics i Estland har kun eksistert siden 2013, men har allerede gjort seg bemerket for sitt arbeid med ubemannede bakkekjøretøy (UGV).

Mest nærliggende eksempler sett gjennom norske briller, er at Milrem har levert plattformen for pågående utviklingsprosjekter både hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

FFI har blant annet brukt en Milrem THeMIS som utgangspunkt i arbeid med autonome UGV-er.

KDA har hatt et samarbeid med dem siden 2017 som to år senere kulminerte i en demonstrasjon der de avfyrte et Javelin panservernmissil fra en fjernstyrt Protector-våpenstasjon plassert på en THeMIS.

Nå skal det estiske selskapet skru på det som tidligere var norske kjøretøy – stormpanservogner av typen CV90 som ble kjøpt brukt fra den norske stat for snart seks år siden.

Et Javelin panservernmissil fra Raytheon/Lockheed Martin avfyres fra en Kongsberg Protector montert på en THeMIS fra Milrem i 2019. Foto: Kongsberg Defence & Aerospace

Ombygging

Her skal Milrem bidra med sin tekniske kompetanse generelt, til prosjektet som ledes av Go Craft og Scania Estonia, det er altså ikke snakk om at de skal bygge om CV90-ene til ubemannede kampvogner.

De tre samarbeidspartnerne gikk seirende ut av anbudskonkurransen i juni. Kontrakten er verdt cirka 30 millioner euro, og vognene skal ferdigstilles mot slutten av 2023 og deretter leveres den estiske 1. brigade.

Ifølge pressemeldinga er det snakk om å oppgradere 37 CV90-er som Estland kjøpte fra Norge i 2016.

Her har det tydeligvis kommet med et par kjøretøy på kjøpet, for da avtalen ble meldt i januar dette året, opplyste den norske regjeringen at det var snakk om 35 skrog. Estland bestilte for øvrig to år tidligere 44 brukte nederlandske vogner som var ferdig levert i 2019.

Ifølge Milrem skal de restaurere 37 CV-90, hvorav 31 skal konverteres til ulike typer logistikk- og støttevogner, eksempelvis for ildledning, ingeniørvogner og panserjegere.

Flere detaljer om det siste kommer ikke fram, men det kan nevnes at Estland fra før har Spike LR2. Dette panservernmissilet har CV90-produsenten BAE Systems Hägglunds demonstrert skutt fra CV90 i Nord-Sverige for snart to år siden. Samme missil er for øvrig i ferd med å integreres på Protector RS4 i forbindelse med en dansk bestilling.

Den norske hæren hadde opprinnelig 104 CV9030 MkI, som ble bestilt i 1994, og i 2012 ble det besluttet å erstatte dem med 144 nye.

Det ble igjen 20 CV90-chassis til overs etter at det opprinnelige Kampvognprosjektet var gjennomført. Planene om å bygge om disse ble framskyndet, for å gi litt støtte til forsvarsindustrien. De første vognene skal leveres Forsvaret i år og etter hvert vil Hæren altså ha 164 slike kampvogner.

K9 Thunder i Estland. Foto: Forsvaret i Estland

NSM og K9

Estland og Latvia er blant landene som kan være aktuelle kunder av NSM-missilet som produseres på Kongsberg, og der det norske forsvarsdepartementet allerede skal ha foretatt forsvarsoperative vurderinger av eventuelle konsekvenser av våpensalg.

De baltiske landene har ambisjoner om å styrke sine kystforsvar og mottaksområder for alliert forsterkning. Estland har lenge satt et nytt missilbasert kystartilleri øverst på prioriteringslista, men ifølge Shepard ser det heller dårlig ut for planene om en fellesanskaffelse med Latvia.

En konkurrent for KDA her vil være israelske Rafael Advanced Defense Systems som i sommer besøkte Estland og demonstrerte sitt Spike NLOS (Non-Line-Of-Sight). To missiler ble skutt fra ei Oshkosh JLTV feltvogn mot sjømål foran representanter for 14 nasjoner, ifølge Rafael.

Estland har nylig også investert i nytt artilleri. Dette er K9 Thunder fra koreanske Hanwha Defense, akkurat som Norge, hvilket ikke er tilfeldig. Da K9 gikk til topps i omfattende testing mot tre andre leverandører i Norge i 2016, fikk Estland innsyn i testrapporten.

I 2018 bestilte de 12 skyts som ble supplert med seks skyts året etter. Dette var pent brukte K9-vogner som hadde stått på beredskap i Sør-Korea. Også Finland kjøpte sitt K9-artilleri brukt i en tilsvarende myndighet-til-myndighet-avtale.