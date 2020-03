ESA gir klarsignal til rekordstøtte til Hywind Tampen

ESA melder at de har godkjent tildelingen av 2,3 milliarder kroner fra staten til Hywind Tampen-prosjektet til Equinor. Havvind-prosjektet er den største enkelttildelingen av statsstøtte ESA har godkjent.

Hywind Tampen består av 11 vindturbiner i en flytende havvindpark, som skal gi elektrisitet til fem oljeplattformer i området, slik at de kan redusere bruken av gassturbiner og dermed CO2-utslipp.

Det blir den første flytende havvindparken i Norge.

– Norge ønsker å støtte utviklingen av flytende havvindparker. Målet er utslippskutt fra olje- og gassproduksjon og, på sikt, fra andre sektorer, ved å bane vei for utvikling av flytende vindparker som en konkurransedyktig energiressurs, står det i meldingen.

Viktig godkjenning

Hywind Tampen skal delelektrifisere Snorre A, B og Gullfaks A, B, C. Målet er oppstart i 2022. Equinor og partnerne har levert inn utbyggingsplan for prosjektet, som nå ligger til behandling hos myndighetene.

En viktig forutsetning for prosjektet var støtten fra Enova, som utgjør nesten halvparten av totalsummen for prosjektet på 5 milliarder kroner, og godkjenning fra ESA er dermed et viktig steg videre i realiseringen av havvindparken. I tillegg er prosjektet innvilget støtte på opptil 566 millioner fra NOx-fondet.

Vindparken vil bestå av 11 flytende vindturbiner, med samlet kapasitet på 88 MW. Dette vil dekke 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft. Tiltaket vil redusere CO2-utslippene med 200.000 tonn per år.

Det er den første mellomstore flytende havvindparken i Europa, og trolig i verden.

Verdens første flytende vindpark var Hywind Skottland-prosjektet, med en samlet kapasitet på 30 MW. Hywind Tampen vil også være den første flytende havparken som leverer strøm til olje- og gassplattformer direkte. I fremtiden kan teknologien brukes til flytende havvindparker som leverer fornybar energi til strømnettet.

– Forenlig med EØS-avtalen

– ESA mener at statsstøtte til prosjektet er forenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler fordi de positive miljøgevinstene oppveier negative virkninger på konkurransen, sier Bente Angell-Hansen, president i ESA, i meldingen.

Ifølge Europakommisjonens nye «Green Deal» er økning av vindkraftproduksjonen til havs helt avgjørende for å få til overgangen til et karbonnøytralt Europa.

Her kan du lese mer om alle elektrifiseringsprosjektene til Equinor, ved å bla i grafikken: