2,3 milliarder til Equinor: – Det handler om å skape enda flere norske arbeidsplasser framover

Da er det bekreftet: Equinor får 2,3 milliarder kroner til Hywind Tampen. Det eksakte støttebeløpet er 2,329,800,000.-

– Det handler om å skape enda flere norske arbeidsplasser framover og utvikle oss slik at potensialet for flytende havvind utvikles, sa statsminister Erna Solberg under en pressekonferansen på Ekeberg-restauranten i Oslo torsdag ettermiddag.

Knuser alle tidligere bevilgninger

TU kunne allerede i torsdag morgen melde om rekordbevilgningen som var på vei. Men ingen visste da hvor mye penger som ville bli gitt. Kl. 14.15 kom svaret. Og pengegaven til Equinor knuser alle tidligere Enova-bevilgninger. 2,3 milliarder er 750 millioner mer enn hva noen andre har fått fra Enova noensinne.

– Vi trenger prosjekter som Hywind Tampen for å bygge den nødvendige kompetanse på flytende havvind. For oss handler dette tilsagnet om å bringe flytende havvind et steg nærmere kommersialisering og alle de positive ringvirkningene det kan ha både for den globale klimautfordringen og norsk næringsliv i lang tid fremover, sa administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova da prosjektet ble presenterte i Oslo torsdag.

Går alt etter planen, skal vindparken være i drift i løpet av 2022.

– Med denne støtten har vi tatt et viktig steg videre for å kunne realisere prosjektet. Nå blir det opp til partnerskapet å modne prosjektet videre til en endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten, sa konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor Pål Eitrheim.

Equinor er allerede i samtaler med en selskapet i Sør-Korea for å ta i bruk Hywind-teknologien der.

– Vårt mål er å ta teknologien videre ut i verden, og da håper vi å få med norske leverandører på laget, sier Eitrheim til TU.

– Vil ikke tømme Enova

Statsminister Erna Solberg sier det viktige med utbyggingen av Hywind Tampen er å få ned kostnadene for flytende havvind.

– Dette er en helt ny teknologi som vi skal få ned kostnadene på, sier hun til TU. Enova-direktør kaller investeringen historisk.

­– Dette er den største investeringen vi har gjort Vi gjør det for å løfte fram en ny teknolgi som har betydelig mulighet for å kutte klimagassutlsipp, sier han. Han avviser at rekordbevilgningen tømmer Enova for penger.

– Nei. Vi har fått en fleksibilitet i vår finansieringsmodell som ble vedtatt helt tilbake til 2012 og Klimaforliket på Stortinget. Vi er gitt et særskilt mandat for å kunne hjelpe fram teknologier som dette, sier han.

Også klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen avviser kategorisk at rekordbevilgningen vil knekke Enova.

– Nei. Vi har et unikt støttesystem som gjør Enova rustet til denne type bevilgninger, uten at det går ut over andre formål, sier han. Han viser til at Enova er rigget slik at de kan bruke overskudd fra tidligere år til bevilgninger i påløpende år.

– I tillegg har regjeringen bevilget en ekstra milliard som er øremerket nullutslipp i næringstransporten, sier han.

Saken oppdateres.

Se video av pressekonferansen: Equinor får milliarder – vil bygge største flytende havvindpark