Erna Solberg varsler storsatsing på hydrogen

– Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, både som energinasjon og teknologinasjon. EU vil satse tungt på hydrogen når de skal skape nye arbeidsplasser og vekst etter pandemien, sa Erna Solberg i sin tale til Høyres landsmøte fredag.

Hun viste til at det nå er stor oppmerksomhet om hydrogen internasjonalt. Hydrogen har blant annet fått en sentral rolle i EUs grønne giv. Nå skal olje- og energiminister Tina Bru (H) utarbeide et nytt veikart for satsingen.

Samtidig vil Høyre ta initiativ til etablering av knutepunkter for hydrogen i Norge.

– Ved disse hydrogenknutepunktene kan det legges til rette for kollektivtrafikk, båtruter, ferjer og industri som bruker hydrogen, sa Solberg.

Skal plukke ut aktuelle transportruter

I et intervju med Dagens Næringsliv peker Solberg og Bru på Mongstad, Kollsnes og Hjelmeland, men også punkter i Nordland der oppdrett og ferger er mulige forbrukere. De nevner også Vestfjorden, som kan bli det første nullutslippsanbudet i planen, og anløpssteder som Kristiansand, Larvik og Oslo.

– Det vil være mange andre steder også. Tanken bak en satsing på hydrogen-knutepunkt er å forsøke å styre støtten på en litt annen måte enn i dag. I stedet for å få flere små piloter og demonstrasjonsanlegg spredt rundt omkring, kan man få flere ulike på samme sted for å understøtte verdikjedeutvikling, sier Solberg.

Høyre vil identifisere transportruter hvor det kan være aktuelt med tungtransport på hydrogen, og stimulere at det bygges infrastruktur.

Nullutslipp i Østersjøen og Skagerrak?

Solberg varsler også at Høyre vil ta initiativ til å gjøre ferjetrafikken mellom de nordiske landene til en nullutslippssone.

– Høyre ønsker å starte en dialog med de andre nordiske landene med sikte på å gjøre ferjetrafikken mellom våre land til en nullutslippssone. Det er en lang vei å gå, men vi må starte et sted, sa Solberg i talen.

Ifølge henne vil Høyre også stille krav om nullutslipp i flere ferjesamband som ikke egner seg for elferjer. Høyre ser da for seg at det skal satses på hydrogen.