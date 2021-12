Erik Waatland om karrieren i Forsvaret – slik slapp han rominspeksjon og grytidlige morgener 

Gründer Erik Waatland lærte noe grunnleggende av sine fire år i Forsvaret. Nemlig at også i organisasjoner med hierarki og disiplin er det rom for forhandling.

Waatland er sjef for mediekonsernet Tjuefire og redaktør for Medier24, en nettavis som skriver om journalistbransjen. Han forteller i denne ukas episode av Teknisk sett karriere hvordan hans klarte å slippe å stille nybarbert klokka 06 om morgenen, og han hvordan han fikk en Nato top secret-tape over døra slik at han også slapp inspeksjon av rommet. Som gründer måtte Medier24-leder Waatland imidlertid lære sin egen disiplin og klare å sette grenser for seg selv for å unngå å bli utbrent.

I episoden gir Waatland også gode tips til hvordan ledere og ansatte som snakker med pressen kan fremstå troverdige og interessante i intervjuer.

Hør episoden der du lytter til podkaster eller i nettspilleren øverst i artikkelen.

Kjersti Flugstad Eriksen og Tuva Strøm Johannessen er journalister i Teknisk ukeblads karriereredaksjon og står bak podkasten Teknisk sett karriere. Illustrasjon: Sebastian Hagemo/ Kjersti Magnussen

Det prøver journalistene Kjersti Flugstad Eriksen og Tuva Strøm Johannessen i Teknisk Ukeblads karriereredaksjon å gi dere svar på.

I podkasten Teknisk sett karriere byr de på innsiktsfulle samtaler med spennende gjester om hvordan du kan utvikle deg som menneske i jobbhverdagen. Ny episode slippes hver onsdag.

