Er tradisjonell lading i borettslag gammeldags og dyrt? – Du kan klare deg med ti prosent av effekten

Etterhvert som bilparken elektrifiseres, kommer behovet for hjemmelading – også i borettslag. Men hva er viktig å tenke på når man skal installere ladere i et borettslag, og hvilke fallgruver finnes?

Og hvor mye må man forvente å betale for å installere et ladesystem i borettslaget?

I denne ukens utgave av Elbil – Teknisk sett snakker vi med Jonas Helmikstøl, gründer og administrerende direktør i ladeboksselskapet Easee. Selskapet, som består av flere personer med bakgrunn i konkurrenten Zaptec, har siden oppstarten i 2018 vokst kraftig og produsert over 200.000 ladebokser som selges i 15 land.

Lukket system

Easee konsentrerte seg først om ladere til eneboliger og mindre systemer, men har etterhvert også kommet med et system for borettslagslading.

Helmikstøl skiller mellom tradisjonelle og intelligente systemer (som Easee), ved at sistnevnte blant annet tilbyr dynamisk lastbalansering og et køsystem mellom ladeboksene. På den måten kan mange biler lade på samme kurs, og man kan unngå kostbare trafo-oppgraderinger.

– Du kan klare deg med ti prosent av effekten som du trenger i et tradisjonelt system, sier Helmikstøl i podkasten.

Samtidig er Easees system lukket – det er vanskelig å bytte til en annen leverandør når du har investert i Easee-ladere for borettslaget. Dersom selskapet går konkurs, kan man potensielt risikere å måtte bytte ut laderne. Helmikstøl mener Easee-systemet er så åpent som det kan, og sjefen har ingen planer om at selskapet skal gå konkurs. Vi snakker med Helmikstøl om behovet for felles standarder innen lading, slik at ulike systemer kan fungere sammen.

