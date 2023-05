Equinor utsetter videre utvikling av Trollvind på ubestemt tid

Manglende tid til å levere etter plan er også en grunn for avgjørelsen.

– Dessverre ser vi ikke lenger noen mulighet til å levere på vårt opprinnelige initiativ med å ha en flytende havvindpark i drift i god tid før 2030, sier leder Siri Espedal Kindem for Fornybar i Norge i Equinor.

Da Equinor i fjor lanserte Trollvind, var målet en investeringsbeslutning i 2023 og byggestart i 2027. Allerede i april ble disse planene utsatt.

Skulle gjøre Equinor verdensledende på havvind

Trollvind skulle produsere hele 4,3 TWt årlig, og gjøre Equinor verdensledende på havvind. Til sammenlikning var den samlede, norske kraftproduksjonen på 146 TWt i 2022.

Vindturbinene skulle levere strøm til Kollsnes, et prosessanlegg for gass i Øygarden. Det skulle gi lavere priser i bergensområdet og bidra til å elektrifisere oljeplattformene.

Equinor skriver i pressemeldingen at det er kraftig økende kostnader i hele verdikjeden, og at det derfor er umulig å realisere prosjektet uten noen form for støtte. I tillegg vil teknologi som lå til grunn for konseptet, ikke være tilgjengelig som planlagt.

Trollvind, Equinors planlagte prosjekt for flytende havvind utenfor Bergen. Illustrasjon: Equinor

– Ser at det har blitt mer krevende

I forbindelse med at det i april ble kjent at Trollvind ikke lenger ville kunne levere 1 GW strøm innen 2027, uttalte pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor følgende til TU:

– Trollvind er et prosjekt og en idé som vi fremdeles har troen på. Vi viderefører prosjektet i påvente av avklaringer vi må få rede på. Det er både regulatoriske, tekniske og kommersielle avklaringer.

På spørsmål om Equinor vil be om subsidier for prosjektet, svarte Eidsvold at selskapets mål hele tiden vært at Trollvind skal stå på egne ben, og tilføyde:

– Vi vurderer den kommersielle gjennomførbarheten og ser at det har blitt mer krevende.