Equinor og Wintershall Dea vil ha CO2-rørledning fra Tyskland til Norge

Equinor og Wintershall Dea melder tirsdag morgen at de har avtalt å utvikle en omfattende verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS), som skal knytte aktører som slipper ut CO 2 på kontinentet sammen med lagringsanlegg på norsk sokkel.

Det innebærer transport av CO 2 fra Tyskland og lagring på norsk sokkel, gjennom en rørledning med kapasitet på mellom 20 og 40 millioner tonn CO 2 årlig innen 2037.

– Dette er et solid energisamarbeid som støtter de europeiske industriklyngenes behov for å avkarbonisere sine virksomheter. Wintershall Dea og Equinor ønsker å bidra til energiomstillingen, og vil bruke kompetanse og erfaring fra begge selskaper til å jobbe med myndigheter og partnere for å nå målet om netto null, sier Equinors konsernsjef, Anders Opedal, i meldingen.

900 kilometer rørledning

Partnerskapet skal etter planen knytte sammen Tyskland, som er den største kilden til CO 2 -utslipp i Europa, og Norge, som har Europas største lagringspotensial for CO 2 .

Planen er å bygge en 900 kilometer lang rørledning med åpen tilgang, som skal knytte et oppsamlingssenter for CO 2 i Nord-Tyskland sammen med lagringsanleggene i Norge før 2032.

Kapasiteten på 20-40 millioner tonn CO 2 i året tilsvarer om lag 20 prosent av alle industriutslipp i Tyskland per år. I 2021 var dette på 181 millioner tonn.

Prosjektet vil også vurdere en foreløpig løsning der CO 2 etter planen skal transporteres med skip fra eksportsenteret for CO 2 til lagringsanleggene.

Wintershall Dea og Equinor har i tillegg planer om å levere felles søknader om lisens for lagring av CO 2 til havs, med mål om å lagre mellom 15 og 20 millioner tonn i året på norsk sokkel.

– Wintershall Dea og Equinor vil samarbeide for å etablere tekniske og kommersielle løsninger for utvikling av en verdikjede for CCS på tvers av landegrensene i Europa, og jobbe med myndighetene for å etablere et rammeverk som kan gjøre dette mulig. Vi vil bygge på vårt nære samarbeid og starte på et nytt kapittel i det tysk-norske partnerskapet, sa konsernsjef Mario Mehren i Wintershall Dea i meldingen.

Flere rørplaner

Equinor har fra før lansert et samarbeid med Fluxys om å utvikle et prosjekt for transport av lagret CO 2 fra industri i Nordvest-Europa. Planen er å bygge en rørledning på 1000 kilometer fra Belgia til Nordsjøen, som skal ta CO 2 fra Belgia og ut i Nordsjøen til sikre lagringssteder.

Equinor er fra før deleier i Northern Lights som nå bygger det første CO 2 -lageret på norsk sokkel. I tillegg er de inne i Polaris-prosjektet, som har fått lisens til CO2-lager i Barentshavet.