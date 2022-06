Tre selskaper vil lagre CO2 på norsk sokkel

I april lyste Olje- og energidepartementet ut et nytt område for CO 2 -lagring på norsk sokkel. Da søknadsfristen gikk ut 1. juni, hadde tre selskaper meldt sin interesse:

CapeOmega AS

TotalEnergies EP Norge AS

Wintershall Dea Norge AS

TotalEnergies er medeier i Northern Lights og lageret som er del av det norske Langskip-prosjektet. Ellers er ingen av aktørene inne i lisenser for CO 2 -lagring på norsk sokkel fra før.

Departementet tar sikte på å tildele areal i løpet av andre halvår 2022.

– Betydelig interesse

– Det er betydelig industriell interesse for prosjekter som omfatter kommersiell lagring av CO 2 på norsk sokkel. Ytterligere tildelinger av areal vil styrke utviklingen av et viktig klimatiltak og bidra til å bygge opp under en ny, kommersiell næring på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en melding.

Bakgrunnen var at departementet hadde fått en henvendelse fra kommersielle aktører med ønske om å få tildelt et konkret område for lagring av CO 2 . Området ligger i Nordsjøen og ble utlyst 8. april.

– Selskaper som har evne og vilje, og har modnet fram gode prosjekter som inkluderer lagring av CO 2 , vil kunne søke om lagringstillatelse. Jeg mottar gjerne flere forespørsler om å utlyse ytterligere areal for CO 2 -lagring, fortsetter Asland.

Dette er den tredje lisensrunden for CO 2 -lagring på sokkelen. Northern Lights ble tildelt lisens 001 i 2019, og i april i år ble det gitt tilbud om ytterligere to tillatelser. Den ene gikk til Equinor, som planlegger et CO 2 -lager med kapasitet på 20 millioner tonn i året og CO 2 -rør fra Europa.

Den andre gikk til Polaris-lageret, som Equinor, Horisont Energi og Vår Energi står bak. Her er planene å bygge en ammoniakkfabrikk på Markoppneset i Hammerfest, hvor naturgass fra Barentshavet skal omgjøres til ren, blå ammoniakk – og CO 2 -en skal fanges og lagres i Polaris.

Foreslår avgiftsfritak for CCS

Samtidig sender regjeringen nå et ​​forslag om avgiftsfritak for karbonfangst og -lagring på høring. Forslaget innebærer at all CO 2 fra mineralske produkter som fanges og lagres permanent fritas for avgift. Forslaget innebærer også noen mindre justeringer av det eksisterende fritaket for CCS i avgiften på avfallsforbrenning.

CO 2 som fanges og lagres permanent slippes ikke ut til atmosfæren, men etter dagens regelverk vil det måtte vurderes i hvert konkrete tilfelle om slik lagring gir rett til avgiftsfritak, skriver Finansdepartementet i en melding.

– Et avgiftsfritak vil bidra til å gi forutsigbare rammebetingelser for virksomheter som vil bruke CCS-teknologi til å omstille seg i en grønn retning. Dette er klimapolitikk som virker. Et fritak vil også kunne bidra til å stimulere til forskning og utvikling på grønn teknologi, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i meldingen.

En innføring av fritaket vil vurderes i lys av innspillene fra høringen. Frist for å levere høringsuttalelser er 15. juli 2022.