Danske Greensand er et av flere nye prosjekter for CO 2 -lagring i Europa. Som flere av de andre er det Nordsjøen som vurderes som lager, i likhet med det norske CO 2 -lageret, Northern Lights. Men i motsetning til det norske lageret, ønsker danskene å bruke eksisterende infrastruktur fra oljeindustrien til sitt lager.