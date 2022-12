Equinor har tirsdag levert inn en plan for utbygging og drift (pud) for Verdande-feltet til Olje- og energidepartementet. Det er en havbunnsutbygging som skal knyttes til produksjonsskipet på Norne-feltet.

Verdande ligger i Norskehavet, omkring 300 kilometer sørvest for Bodø. Det består av funnene Cape Vulture og Alve Nordøst, som ble funnet i henholdsvis 2017 og 2020, og inneholder til sammen 36,3 millioner fat utvinnbar olje.

Verdande skal settes i produksjon i fjerde kvartal 2025.

– Verdande vil gi en god utnyttelse av ledig kapasitet på Norne-skipet og bidrar til forlenget levetid. Ressursene bidrar til økonomisk levetid for Norne utover 2026, sier Grete Birgitte Haaland, direktør for utforskning og produksjon Nord i Equinor, i en melding.

Satellitt

Utviklingen av Verdande bygger på kjent teknologi fra liknende satellittutbygginger på Norne-feltet.

Utbyggingsløsningen består av en havbunnsramme som kobles opp mot Norne-skipet via et nytt produksjonsrør. Oljen vil bli løftet med tankskip og gassen vil gå i rør via Åsgard Transport til Kårstø.

Verdande skal drives og vedlikeholdes som en integrert del av Norne. Feltet ligger rundt 7,5 kilometer nord-vest for produksjonsskipet og planlegges bygget ut med tre produksjonsbrønner.

Feltnavnet er fra norrøn mytologi, og Verdande er en av de tre nornene, skjebnegudinnene, som sitter ved Yggdrasils røtter og spinner menneskers og guders skjebnetråd.

Produksjonsfasilitetene på Norne-feltet består av produksjonsskipet Norne og totalt 15 havbunnsrammer med 52 brønner for produksjon og injeksjon.

Produksjonen på Norne-feltet startet 6. november 1997, og feltet feiret nylig 25 år med produksjon.

Skattepakken

Utbyggingsplanen for Verdande blir levert bare to uker etter den forrige fra Equinor, gassfunnet Irpa. Også dette ligger i Norskehavet, utenfor kysten av Bodø. Irpa inneholder om lag 20 milliarder standard kubikkmeter utvinnbare gassressurser, og skal kobles på Aasta Hansteen-feltet.

Det er ventet en rekke flere utbyggingsplaner før året er omme. Årsaken er at da går fristen for at nye utbygginger skal kunne havne inn under den midlertidige oljeskattepakken ut. Blant dem som har meldt at de bygge ut flere felt er Aker BP, som i utgangspunktet hadde håpet å kunne levere 15 planer i år. Dette antallet har de nå måttet justere.

Equinor planla i utgangspunktet også å levere utbyggingsplan for Wisting-feltet i Barentshavet, men har valgt å utsette utbyggingen med fire år.